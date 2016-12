Les bons choix pour éviter les troubles digestifs

22-12-2016 | 16h24

Eviter trop de crudités

Tout dépend de la capacité digestive, mais trop de crudités peuvent agresser les muqueuses intestinales et le colon. Les betteraves cuites ou une salade de carottes cuites avec du cumin par exemple, seront mieux tolérées que la classique tomate concombre.

Des légumineuses, oui mais en petite quantité

Lentilles, haricots secs, pois chiches, sont d'excellentes sources de protéines végétales et permettent de réguler la satiété. En revanche, tout le monde n'est pas égal devant leur bonne digestion. Le bon réflexe est d'inclure de petites quantités à ses plats et de voir comment l'on réagit.

Choisir des produits laitiers pauvres en lactose

Les produits laitiers peuvent eux aussi, hors cas particuliers d'intolérance ou allergie au lactose, occasionner des nausées, douleurs, ballonnements ou même migraines. Si l'on constate l'un de ces désagréments, on peut se tourner vers des yaourts et fromages affinés pauvres en lactose, des laits fermentés ou encore des laits végétaux comme le lait de soja ou d'amande.

Se régaler de fruits peu sucrés

Face à la fameuse règles des 5 fruits et légumes par jour, pas toujours évident de s'y retrouver. Les agrumes, par exemple, trouveront leur place plutôt en dehors des repas pour éviter les ballonnements et les digestions lentes. L'ananas, bien que sucré, peut être consommé en fin de repas. Il est idéal pour digérer les protéines. Pour les nectarines, pommes et poires, on pense à enlever la peau. En règle générale, aux fruits entiers, on préfèrera la formule coupée en petits morceaux ou râpés.

Détacher la peau des légumes

Certains légumes comme le poivron ou la tomate ont une peau indigeste. Il suffit de les plonger 2 minutes dans l'eau bouillante pour retirer facilement leur enveloppe. Pour les légumes verts, le bon réflexe consiste à consommer les parties les plus claires, moins sources de flatulences, plutôt que les parties vert foncé.

Des céréales, oui mais semi-complètes

Là encore, il est conseillé pour optimiser ses apports en fibres de consommer des céréales complètes, mais un intestin habitué à des produits à base de farine blanche comme du pain de mie industriel n'aimerait pas le passage à du pain noir ou du riz complet d'un coup et en grande quantité. Pour éviter de fragiliser les muqueuses intestinales, l'astuce consiste à choisir des céréales semi-complètes. En règle générale, mieux vaut réduire les rations de féculents.

Attention au sorbitol caché

Le sorbitol est le sucre naturel qui s'invite dans les produits allégés ou sans sucre car son impact sur la glycémie est plutôt faible. On le retrouve dans les confitures, les confiseries ou les gommes à mâcher. Cet édulcorant peut donner mal au ventre et causer des troubles digestifs comme les diarrhées. Il est aussi caché dans certains fruits comme les poires ou les prunes. Le mieux est de bien regarder les étiquettes.