Santé Canada veut simplifier l'étiquetage des aliments

Dominique La Haye 14-12-2016 | 17h27

Santé Canada forcera l'industrie alimentaire à se conformer à un étiquetage plus simple et standardisé pour permettre aux consommateurs de faire des choix plus sains.



La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, a annoncé mercredi des modifications au Règlement sur les aliments et drogues pour aider les Canadiens à mieux comprendre les tableaux de valeur nutritive et la liste des ingrédients figurant sur l'emballage des aliments.

L'industrie alimentaire aura ainsi jusqu'en 2021 pour se conformer à une série de modifications apportées au tableau des valeurs nutritives.

Il sera ainsi plus facile de comparer un produit à un autre similaire, puisque les portions indiquées seront uniformes.

Les ingrédients à base de sucres seront aussi regroupés entre parenthèses sur ce tableau pour permettre aux consommateurs de repérer en un coup d'œil toutes les sources de sucres ajoutées à un aliment.

«L'idée est de faire en sorte qu'il soit plus facile pour les gens d'identifier l'information dont ils ont besoin et d'avoir une standardisation des portions. Je pense que tous les Canadiens ont vécu l'expérience d'être à l'épicerie en train de comparer une portion de 125 mL à un autre produit de 100 mL et d'essayer de comprendre lequel contient le plus ou le moins de sucre», a indiqué la ministre.

«Alors nous voulons faire en sorte que ce soit plus facile de faire un choix rapidement», a ajouté Mme Philpott.

Cette nouvelle initiative s'inscrit dans la Stratégie pour une saine alimentation de Santé Canada qui comprend aussi la révision en cours du Guide alimentaire canadien.

Le gouvernement souhaite ainsi réduire le sodium dans les aliments transformés, éliminer les gras trans industriels, fournir aux consommateurs plus de renseignements sur les sucres et les colorants alimentaires et restreindre la commercialisation de boissons.