Des suppléments de vitamine D? Bof

24-11-2016 | 04h00

Les habitants des pays nordiques se trouvent souvent en manque de soleil lorsque l'hiver arrive et que les journées raccourcissent. Certains tentent de compenser avec des suppléments de vitamine D (la vitamine soleil), mais des chercheurs britanniques croient que, sauf exception, ce n'est vraiment pas nécessaire.



La vitamine D aide l'organisme à absorber le calcium et le phosphore, ce qui maintient les os et les dents solides et en santé. De nombreux organismes et experts conseillent la prise de suppléments à l'hiver et même toute l'année pour pallier à une carence de ce nutriment.

Toutefois, des experts de l'université d'Aberdeen, au Royaume-Uni, ont récemment analysé des recherches existantes sur les suppléments en vitamine D et ont déterminé que la majorité de population peut s'en passer sans problème, a rapporté le Daily Mail.

Selon ces chercheurs, les suppléments ne permettent pas de réduire le risque de blessures liées à la santé des os et n'ont aucun effet positif pour la prévention des maladies cardiaques, des accidents vasculaires ou du cancer.

Une alimentation et un style de vie sain ainsi qu'une exposition régulière à la lumière sont plutôt à privilégier.

Il y a un bémol: certains groupes à risque devraient continuer d'ingérer des suppléments quotidiennement. Santé Canada recommande notamment aux nourrissons et aux adultes de plus de 50 ans de prendre chaque jour un supplément de 400 UI de vitamine D. Les personnes qui n'ont pas l'occasion d'aller à l'extérieur devraient également considérer cette possibilité.

«Les autres devraient se concentrer sur l'atteinte d'un style de vie sain, l'exposition au soleil et une alimentation diversifiée», a affirmé le professeur Tim Spector du King's College de Londres au Daily Mail.

Les poissons gras et les œufs sont notamment très bons fournisseurs de vitamine D. Santé Canada conseille également à tous de consommer du lait ou une boisson de soya enrichie en vitamine D.