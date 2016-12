Diabète: 5 conseils pour composer son assiette

14-11-2016 | 11h24

Chaque année à l'occasion de la journée mondiale du diabète, les médecins et professionnels de santé rappellent l'importance pour les malades d'équilibrer leurs repas pour éviter les complications liée à l'hyperglycémie. Voici 5 principes diététiques simples à mettre en place.

Privilégier des fruits à index glycémique bas

Les recommandations santé nous encouragent à manger 5 fruits et légumes par jour. Pour les diabétiques, il est conseillé d'éviter les fruits dits à «index glycémiques élevés» qui font monter en flèche le taux de sucre dans le sang. Mieux vaut éviter les bananes, les dattes, l'ananas, la mangue, et préférer les fruits rouges (framboises, fraises, mûres, myrtilles), les pommes, les poires, les oranges, les pamplemousses, les pêches, les nectarines. À noter que la cannelle abaisse le taux de sucre dans le sang. Elle peut sucrer café, thé et être saupoudrée sur du yogourt.

Sélectionner les desserts les plus légers

Certaines pâtisseries préparent des gâteaux pour les diabétiques qui divisent par deux la teneur en sucre des douceurs, notamment grâce à des substituts naturels au sucre. Ces petits plaisirs sont à consommer occasionnellement et toujours dans le cadre d'un repas pour limiter l'effet hyperglycémiant.

Privilégier les aliments anti-inflammatoires

Au régime à index glycémique bas, les personnes diabétiques sont invitées à associer un régime de type méditerranéen, anti-inflammatoire, axé sur les poissons gras (saumon, sardines, maquereaux), les légumes et les huiles d'olive et de colza. L'inflammation est une des causes de l'insulino-résistance.

Avoine et l'orge, les céréales autorisées

Ces deux céréales riches en fibres sont intéressantes pour les personnes diabétiques, car elles ralentissent l'absorption des glucides dans l'intestin et permettent donc de mieux réguler la glycémie et les besoins en insuline. Selon une dernière étude, publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition, l'orge, tout comme l'avoine, réduirait le risque de maladie cardiovasculaire, lié au mauvais cholestérol: le LDL. L'action de l'orge pourrait principalement bénéficier aux patients souffrant de diabète de type 2 qui affichent des taux de mauvais cholestérol élevés.

Épices et aromates pour dompter la glycémie

Les personnes diabétiques peuvent agrémenter leur assiette de curcuma, de cannelle, de clou de girofle, d'ail et d'oignon sans mettre leur santé en danger. Au contraire ces aromates et épices sont non seulement capables de baisser le taux de sucre dans le sang, sans compter la source de plaisir qu'elles peuvent apporter au moment des repas.