Déjeunez, plus tard s'il le faut, mais déjeunez!

07-11-2016 | 17h18

Doit-on à tout prix manger le matin si l'on n'a pas faim?

Oui, il est important de prendre un petit déjeuner. Cela permet de mieux équilibrer ses apports sur la journée, d'éviter des apports caloriques trop importants sur le repas du soir et ainsi risquer de prendre du poids.

Le repas du soir est-il à revoir en fonction de ce manque d'appétit le matin?

Lorsque le souper est trop important en volume et/ou en calories, on n'a pas faim le matin au réveil. C'est pourquoi, il est important d'inverser la tendance en réduisant les portions du soir afin de retrouver de l'appétit au réveil.

Quelles solutions rapides et simples peut-on mettre en place?

Il n'est pas obligatoire de manger tout de suite en se levant. Je conseille de boire un grand verre d'eau, un thé ou un café au réveil pour préparer le système digestif à recevoir les aliments dans les minutes ou les heures qui suivent. Si on se lève à 7 h ou 8 h, on peut très bien prévoir un petit déjeuner vers 10 h sous forme de petit sandwich composé de deux tranches de pain complet ou une boule de pain individuelle en boulangerie garnie d'une tranche de fromage individuelle (sous emballage). Ajouter un fruit, une mandarine par exemple, serait l'idéal.

Que conseillez vous pour les becs salés ou plutôt sucrés?

Si on préfère le goût salé, on peut prendre du pain avec du fromage ou du jambon. Pour les amateurs de sucré, je conseille un grand bol de fromage blanc [NDLR: le fromage blanc, peu répandu au Québec, pourrait être remplacé par un yogourt grec sans gras] avec une poignée d'oléagineux (noix, amandes) et un fruit, le tout mélangé.

Doit-on éviter de manger gras et sucré le matin?

Au contraire, il est même préférable de consommer des aliments gras et sucrés en début de journée. L'organisme a ainsi tout le temps pour dépenser ces calories dans la journée. C'est d'ailleurs une des bases du régime en chrono-nutrition qui consiste à commencer la journée par du pain et du fromage pour l'apport de glucides d'une part et de protéines, graisses et calcium, d'autre part.

Les enfants doivent-t-ils suivre un régime particulier le matin?

Non, que l'on soit petit ou grand, le petit déjeuner doit rester un repas de base. D'après les études, il permet de meilleurs concentration, mémorisation et apprentissage.