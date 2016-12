Hépatite aigüe après un abus de boissons énergisantes

02-11-2016 | 15h27

Un patient âgé de 50 ans a développé une hépatite aigüe «probablement due à une consommation excessive de boissons énergétiques», selon un article publié mercredi dans la revue britannique British Medical Journal (BMJ).

Il s'agit du deuxième cas, rapporté par des médecins américains, d'une telle toxicité pour le foie, après un premier cas publié en 2011.

L'homme, ouvrier du bâtiment, a commencé à consommer cette boisson, dont la marque n'est pas précisée, pour «tenir le coup» au travail.

Pendant trois semaines, il en a bu quatre à cinq bouteilles par jour, chacune contenant deux fois l'apport journalier recommandé en vitamine B3 (niacine), a détaillé l'article. L'apport journalier de cette substance (160 à 200 mg) était toutefois, chez ce patient, inférieur au seuil de toxicité.

Même si le lien de cause à effet n'est pas établi, «son hépatite est probablement due à une consommation excessive de boissons énergétiques, et en particulier de vitamine B3 (niacine)», estiment les auteurs de l'article, membres du College of Medicine de l'université de Floride.

Lorsque le patient s'est présenté aux urgences, cela faisait deux semaines qu'il souffrait de maux de ventre et de vomissements. Pensant d'abord à un syndrome grippal, il s'est ensuite inquiété lorsqu'il a développé une jaunisse et des urines sombres.

Des analyses ont mis en évidence une concentration élevée d'enzymes appelées transaminases, signe d'atteinte du foie. Une biopsie du foie a ensuite montré qu'il souffrait d'une hépatite aigüe sévère, avec des nécroses et une diminution de la sécrétion biliaire.

Le patient a été testé positif pour le virus de l'hépatite C (HCV) mais, selon les soignants, ce n'est pas la cause de son hépatite aigüe. En effet, «lorsqu'une hépatite virale provoque une forme aigüe de la maladie, cela survient peu de temps après l'exposition au virus», a expliqué à l'AFP Jennifer Nicole Harb, une des auteurs de l'article. Or le dépistage du HCV ne devient positif qu'à partir de 10 semaines après l'exposition, donc l'exposition du patient au virus n'était pas récente.

Aux États-Unis, environ la moitié des cas d'insuffisance hépatique aigüe est provoquée par des médicaments, des plantes médicinales ou des suppléments nutritionnels, affirment les auteurs de l'article.

Environ 23 000 consultations aux urgences y sont liées chaque année à la prise de compléments alimentaires, ajoutent-ils, déplorant que de plus en plus d'Américains «consomment des compléments à base de plantes et des boissons énergétiques quotidiennement, avec l'idée fausse que leurs "ingrédients naturels" les rendent inoffensifs».