10 faits que vous devez savoir concernant le sucre

Le Dr André Marette a lancé à l'automne 2016 son livre intitulé La vérité sur le sucre (vlb éditeur). La question centrale qu'il s'y pose: le sucre est-il toxique? Voici dix faits sur cette substance aussi controversée qu'omniprésente dans notre alimentation.

Les jus de fruits purs

1 - Un verre de jus d'orange contient pratiquement autant de fructose qu'une quantité similaire de boisson gazeuse. C'est pourquoi plusieurs associations médicales, dont l'Association américaine de pédiatrie, recommandent une consommation quotidienne n'excédant pas 180 ml (moins d'une tasse) de jus de fruits et déconseille de donner du jus à un enfant avant l'âge de 6 mois.

2 - Les recherches actuelles ne permettent pas de démontrer que la consommation d'une portion de jus de fruits par jour soit dommageable. À l'inverse, plusieurs travaux suggèrent que certains jus de fruits seraient bénéfiques sur différents aspects de la santé. Certains chercheurs ont ainsi proposé que les jus de canneberge, d'orange et de raisin pourraient améliorer le bilan lipidique. D'autres ont observé une réduction des risques de lymphome non hodgkinien chez les femmes consommant du jus de pomme. Chez les hommes, il semble qu'un verre de jus de grenade bu quotidiennement puisse avoir un effet de protection contre le cancer de la prostate.

Le miel

3 - Bon nombre de travaux ont mis en lumière les effets positifs du miel sur la pression artérielle, le contrôle de la glycémie et le profil des lipides sanguins (triglycérides et cholestérol). Les mécanismes en cause demeurent mal compris, mais certains chercheurs ont avancé que ces bienfaits du miel pourraient être liés à son action sur les bactéries qui colonisent notre intestin.

Le sirop d'érable

4 - La glycémie et la sécrétion d'insuline augmentent beaucoup moins en réponse à la consommation de sirop d'érable qu'à celle d'une solution de glucose.

Le sirop d'agave

5 - Le sirop d'agave possède en effet un pouvoir sucrant environ une fois et demie plus fort que celui du sucre de table, et sa consommation augmente peu la glycémie et l'insulinémie.

Les faux sucres (édulcorant, aspartame)

6 - Dès les années 80, on aurait pu s'attendre à observer une diminution des cas d'obésité, puisque de nombreux adeptes des boissons gazeuses sont passés à la version «diète» de leurs produits favoris dans l'espoir d'en consommer à volonté. Au lieu de quoi, on observe plutôt un troublant parallélisme entre la popularité grandissante des produits faussement édulcorés et la montée en flèche des cas d'obésité.

Les boissons gazeuses

7 - Fruit d'une collaboration sans précédent entre plusieurs centres de recherche dans le monde qui ont recueilli les données de plus de 600 000 personnes provenant de 51 pays, une étude montre que la consommation de boissons sucrées est, chaque année, directement responsable de plus de 180 000 décès causés par les grandes maladies chroniques associées à l'obésité (diabète, maladies cardiovasculaires et cancers). Le plus inquiétant, c'est que les jeunes sont les plus à risque. Ainsi, au Mexique, l'un des pays les plus touchés, un tiers des décès liés au diabète et à l'obésité chez les hommes de moins de 44 ans étaient attribuables aux boissons sucrées. Avouons que c'est là un argument de poids pour se méfier des bonbons liquides!

Les amidons digestibles

8 - L'amidon est de loin le sucre complexe que nous consommons le plus. Il est présent dans les organes de réserve de nombreuses plantes, et donc dans une longue liste de produits, dont le riz, le pain, les pommes de terre, les pâtes et les bananes, par exemple.

9 - Les spaghettis de la veille, meilleurs pour la santé? Une portion des amidons digestibles, donc sans intérêt autre qu'énergétique pour la santé, peut se transformer, une fois les spaghettis refroidis après la cuisson, en amidons résistants, qui eux présentent les bienfaits des fibres. Une petite expérience a ainsi montré que, parmi des volontaires qui avaient mangé soit des pâtes fraîchement cuites, soit des pâtes cuites mais refroidies, soit des pâtes réchauffées, ces derniers présentaient la plus faible réponse glycémique du groupe après leur repas. Les auteurs de l'étude proposaient que le même phénomène est probablement observable avec le riz et les pommes de terre. Une autre bonne raison de réchauffer ses restes!

Sucre versus drogue!

10 - Dans une étude dirigée par le Dr Serge Ahmed, de l'Université de Bordeaux, la grande majorité (90 %) des rats exposés à la fois au sucre et à l'auto administration de cocaïne ont manifesté une nette préférence pour le sucre. Plus surprenant encore, même chez des rats déjà dépendants à la cocaïne, la prédilection pour la solution sucrée demeurait incontestable. Le même phénomène fut aussi observé avec l'héroïne. Il n'empêche que, pour l'instant, il est difficile de considérer le sucre comme une drogue. Oui, il occasionne une sécrétion de dopamine, mais après tout, les frissons ressentis à l'écoute d'une musique agréable ou encore les caresses de la personne aimée ont le même effet et ne sont pas pour autant dénoncés comme sources de dépendances pathologiques...

La vérité sur le sucre du Dr André Marette

André Marette (Ph. D.) est professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval, chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et titulaire de la Chaire de recherche Pfizer/IRSC sur la pathogenèse de la résistance à l'insuline et des maladies cardiovasculaires. Il est également directeur scientifique de l'Institut de nutrition et des aliments fonctionnels (INAF) de l'Université Laval.



Les travaux de ce chef de file de la recherche sur le diabète ont fait l'objet de plus de 170 articles scientifiques publiés dans des journaux prestigieux et de quelque 400 présentations dans des congrès internationaux.



Récipiendaire de nombreux prix, André Marette est, depuis décembre 2015, l'éditeur en chef de la prestigieuse revue scientifique American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism.