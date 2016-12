Les épinards rendent-ils vraiment plus fort?

21-10-2016 | 12h02

Célèbres dans le monde entier, le marin Popeye et ses biceps ont renforcé auprès de nombreuses générations un mythe sur les épinards. Aujourd’hui encore, beaucoup pensent que ces légumes verts permettent de rendre plus fort, à l’instar du personnage doté d’une puissance extraordinaire. Sauf que cette croyance n'a aucun fondement scientifique.

Pour la défense de son auteur Elzie Crisler Segar, il ne s’agit pas là d’une affabulation personnelle. Les épinards sont en effet depuis longtemps considérés comme une importante source de fer, un composant qui entre dans la constitution de la myoglobine, à savoir une protéine assurant le transport de l’oxygène jusqu’aux muscles.

Un mythe lié à une erreur de virgule

L’apport en fer est donc indispensable pour le bon développement des muscles. Et cet argument a longtemps servi aux parents pour convaincre leurs enfants de manger les légumes tant redoutés. Toutefois, là où Popeye se méprend, c’est que les épinards ne sont pas une source aussi riche qu’on ne le pense. Leur teneur en fer est en réalité très relative.

Si on la surestime, c’est visiblement à cause du chimiste allemand Erich von Wolf. Celui-ci aurait en effet commis une erreur de virgule en menant des analyses et en écrivant son résultat en 1870. Résultat: la concentration en fer des épinards a été considérée à 35 milligrammes pour 100 grammes d’épinards au lieu de 3,5 milligrammes. Une différence considérable.

Une teneur équivalente à un morceau de trombone

Selon le journaliste scientifique Samuel Arbesman, il s’agit là d’une véritable aberration. Dans son ouvrage intitulé The Half-life of Facts, il explique que cette teneur erronée reviendrait à manger pratiquement «un petit morceau de trombone».

Il aura tout de même fallu attendre 70 ans, pour que cette erreur soit finalement remarquée et corrigée en 1937. Les épinards ont ainsi dégringolé dans la liste des aliments à haute teneur en fer, loin derrière les premières places attribuées aux lentilles ou au boudin noir d’une teneur respectivement de 8 et 23 milligrammes pour 100 grammes de portion.

Pas sûr que vous pardonniez à vos parents de vous avoir fait manger des épinards sous un prétexte fallacieux. Mais réjouissez-vous, c'était tout de même pour votre bien. Car si les épinards ne sont pas si riches que ça en fer, ils contiennent de nombreuses vitamines et minéraux ainsi que des antioxydants. Comme quoi Popeye n'avait pas totalement tort!