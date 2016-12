L'Halloween sans allergène grâce aux citrouilles turquoise

Elisa Cloutier 19-10-2016 | 11h11

La fête de l'Halloween se transforme souvent en casse-tête pour plusieurs parents d'enfants allergiques, qui doivent trier leurs récoltes, laver les emballages ou même en jeter une partie pour éviter tout risque de contamination. L'initiative «Ma citrouille turquoise» permettra aux enfants allergiques d'aller cogner aux portes sans soucis le soir de l'Halloween.



Il n'est pas évident pour une maman de devoir refuser à son petit garçon de passer l'Halloween. «C'était tout un casse-tête au début, on ne savait pas comment on allait faire parce que tout est source de danger, surtout avec les allergies aux arachides, il y en dans les barres de chocolat, il peut y avoir des traces dans les bonbons. Au début, on n'a pas passé l'Halloween», a confié Cylia Themens, mère d'un petit garçon allergique.

Les allergies alimentaires affectent de plus en plus les enfants.

Lancée aux États-Unis il y a deux ans, l'initiative «Ma citrouille turquoise» a été reprise chez nous par Allergies Québec et gagne tranquillement en popularité au Québec, permettant ainsi à de nombreux parents de pousser un soupir de soulagement à l'approche du 31 octobre.

Au Bas-Saint-Laurent, des dizaines de citrouilles turquoise ont été fabriquées la semaine dernière, à l'initiative de la boulangerie Citron Confit de Rimouski. Le concept est simple, vous installez cette citrouille sur votre perron pour indiquer aux enfants allergiques que vous avez des gâteries non alimentaires.

«On peut y aller par exemple avec des petits collants, des petites effaces, des crayons, des petites voitures, on peut adapter avec l'âge des enfants ciblés», a mentionné Dominique Seigneur, porte-parole d'Allergies Québec.

Plus de 160 aliments allergènes sont recensés au Canada. Chez les enfants, ceux qui causent le plus de réactions sévères sont les oeufs, le lait de vache, le soya, le blé, les arachides et les noix et le poisson.

En vous inscrivant à l'initiative «Ma citrouille turquoise» sur le site d'Allergies Québec, vous pouvez du même coup signaler votre présence sur une carte interactive. Un moyen peu coûteux, qui devrait rendre heureux plusieurs petits monstres.