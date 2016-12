Boire du café peut réduire les risques de démence

06-10-2016 | 14h06

Comme si nous avions besoin d'une nouvelle raison pour nous permettre une autre tasse de café... La science en a pourtant trouvé une bonne: cela aiderait le cerveau à rester vif.

Des chercheurs de l'université de Wisconsin-Milwaukee ont analysé les données de plus de 6400 femmes ménopausées âgées entre 65 ans et plus, en observant notamment leur consommation en caféine. Les découvertes ont démontré qu'une consommation quotidienne de plus de 261 mg de caféine était associée à une réduction de 36 % du risque de démence, sur les dix années suivantes.

Une telle consommation de caféine équivaut à deux ou trois tasses de café quotidiennes de 220 ml, cinq à six tasses quotidiennes de thé noir de 220 ml.

«Cette preuve que la consommation de café comme facteur potentiellement protecteur contre les déficiences cognitives est encourageante, étant donné que la caféine est aussi un facteur alimentaire facilement modifiable avec peu de contre-indications, a déclaré la médecin spécialiste Ira Driscoll. Ce qui est unique à propos de cette découverte, c'est que nous avons eu l'opportunité sans précédent d'examiner les relations entre la prise de caféine et les cas de démence dans une grande étude prospective et précise chez un groupe de femmes.»

Cependant, les auteurs ont averti que les résultats n'étaient pas suffisamment nombreux pour établir une relation de cause-à-effet. Les résultats pourraient aussi avoir été influencées par le fait que les données de consommation ont été relevées personnellement.

«Bien que nous ne puissions établir un lien direct entre une plus grande consommation de caféine et un plus faible cas de déficience et de démence, à l'aide d'études supplémentaires, nous pourrons mieux quantifier sa relation avec le cognitif», a expliqué le médecin Driscoll. Les chercheurs espèrent à présent mener des recherches supplémentaires afin de comprendre en quoi la caféine peut-être bénéfique d'un point de vue préventif.

Cette étude a été publiée dans The Journals of Gerontology.