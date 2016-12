Ottawa veut bannir les gras trans d'ici Noël

03-10-2016 | 13h14

Le gouvernement fédéral entend proposer un plan, d'ici la fin de l'année, pour bannir les gras trans.



Lors de la dernière campagne électorale, Justin Trudeau avait pris cet engagement et c'est la ministre de la Santé Jane Philpott qui pilotera ce dossier.

«À la base, ce qu'il faut savoir sur les gras trans, c'est que la majorité d'entre eux, on les retrouve dans les aliments créés par l'industrie d'une façon artificielle. Chimiquement, on a transformé la structure d'un gras qui était à la base dans l'aliment, pour le rendre plus résistant, entre autres, pour augmenter son temps de conservation et la texture des aliments», affirme la nutritionniste et kinésiologue Audrey Fortin

Ils font augmenter le mauvais cholestérol ainsi que les problèmes d'obésité, des problèmes cardiovasculaires et on en retrouve dans plusieurs aliments, comme les croustilles et les margarines.

Beaucoup de sensibilisation à faire

Les professionnels de la santé s'entendent pour dire que dans les dernières années il y a eu beaucoup d'efforts sensibilisation et de conscientisation auprès de la population, mais une intervention gouvernementale est vue d'un bon œil pour plusieurs spécialistes.

«C'est une excellente idée. Il y a une multitude d'alternatives qui sont beaucoup plus près de la nature. On mangeait sans cela il y a 100 ans, alors oui, je pense qu'il faudrait vraiment réduire et essayer de plus en plus de manger plus près de la nature», ajoute Annie Caron de l'Académie culinaire Annie Caron.

Le plan d'action du fédéral prévoit aussi un meilleur étiquetage et une réglementation pour diminuer la présence de sel dans les aliments.