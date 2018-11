Les probiotiques pas efficaces après une gastro chez les enfants, selon deux études

AFP 21-11-2018 | 17h19

Les probiotiques ne permettent pas d'atténuer les symptômes d'une gastro-entérite chez les jeunes enfants, selon deux études menées dans plusieurs hôpitaux américains et canadiens et publiées mercredi.

Les médecins prescrivent souvent des probiotiques pour rétablir la flore intestinale de jeunes patients victimes d'une gastro-entérite, mais les études rigoureuses confirmant leur efficacité manquaient.

Les deux nouvelles études, publiées dans la revue médicale américaine New England Journal of Medicine, ont utilisé la méthode la plus rigoureuse pour tester l'effet réel du traitement. En outre, elles portent sur un grand nombre de patients, plus de 1800.

Le principe a consisté à répartir les enfants se présentant aux urgences avec des symptômes de gastro-entérite en deux groupes: le premier se voyait prescrire des probiotiques pendant cinq jours, tandis que les autres recevaient un placebo d'apparence identique, sans que les parents sachent à quel groupe ils appartenaient. Les enfants avaient entre 3 mois et 4 ans. Dix hôpitaux américains et six canadiens ont participé dans chaque étude, respectivement.

Les résultats des deux essais sont similaires: dans les jours suivants, il n'y avait pas de différence entre les enfants ayant reçu des probiotiques et ceux ayant reçu un placebo. La durée des vomissements, de la diarrhée, l'absentéisme à la crèche et la persistance de symptômes de gastro-entérite n'étaient pas réduits.

Cela ne signifie pas que les probiotiques sont inutiles en général. Des milliers d'études ont montré leur efficacité contre la diarrhée, comme le note le médecin Thomas LaMont dans un éditorial publié dans la même revue.

La gastro-entérite reste un problème de santé publique majeur dans les pays en développement, où elle peut conduire à la mort, contrairement à la situation dans les pays développés où le système de soins est meilleur.

Ces deux études s'intéressent au seul cas particulier des gastro-entérites. Mais elles montrent, avec un haut degré de certitude, que prescrire des probiotiques, en tout cas ceux utilisés dans les deux études, n'aide pas les enfants à récupérer.