Mammographie: la cible gouvernementale n'est pas respectée partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Kate Tremblay 09-11-2018 | 16h37

SAGUENAY | Les femmes qui doivent subir une mammographie de dépistage du cancer du sein à l'Hôpital d'Alma et à l'Hôpital de Jonquière, à Saguenay, doivent attendre plus longtemps qu'ailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les délais d'accès à ce type d'examen ne respectent par la cible gouvernementale de six semaines dans ces deux établissements.

«Ça peut prendre jusqu'à 16 semaines du côté d'Alma avant d'obtenir un rendez-vous et 12 semaines à Jonquière», a confirmé vendredi la conseillère aux communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Joëlle Savard.

L'absence temporaire de radiologistes et la mise à jour d'équipements médicaux sont à l'origine des délais.

Les femmes âgées de 50 à 69 ans sont invitées à subir une mammographie aux deux ans dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein. Elles ont toujours la possibilité de se déplacer dans un autre établissement de la région où les délais sont moins longs pour subir leur examen.

«C'est particulier, mais le taux de refus est élevé, a précisé Mme Savard. Étant donné qu'il s'agit d'un examen préventif et non urgent, on pense que certaines femmes préfèrent demeurer sur la liste d'attente. Toutefois, il ne faut pas banaliser l'importance de ce type d'examen là.»

Ailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les délais respectent la cible gouvernementale de six semaines ou moins.

Les autorités de la santé assurent que des mesures ont été prises pour rattraper les retards à l'Hôpital d'Alma et à l'Hôpital de Jonquière.

«Nous avons prolongé les heures d'examen, a expliqué Joëlle Savard. On a aussi fait appel à l'unité mobile CLARA. C'est une caravane qui permet la prise en charge de ces examens-là. On peut s'attendre à recevoir ce support-là bientôt.»

Lorsqu'un problème est détecté lors de l'examen préventif et que des tests plus poussés, comme une échographie mammaire, sont nécessaires, le délai de trois semaines ciblé par le gouvernement est respecté.