Des parents réclament une équité du soutien financier pour tous les enfants handicapés

Agence QMI 11-07-2018 | 09h44

MONTRÉAL | Les familles d'accueil reçoivent plus d'argent de l'état que les parents d'enfants handicapés, c'est ce que révèle une étude menée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et dévoilée mercredi.

Avec cette étude, réalisée pour les organismes L'Étoile de Pacho et Parents jusqu'au bout, les parents d'enfants handicapés veulent dénoncer l'injustice dont ils sont victimes quant au soutien financier qui leur est accordé et réclament la parité avec les familles d'accueil.

En effet, l'étude révèle que l'état verse en moyenne 44 264 $ annuellement aux familles d'accueil prenant soin d'un enfant handicapé, alors que les parents qui gardent leur enfant handicapé à la maison reçoivent un montant de 25 632 $.

Cet écart moyen de 18 632 $ pénalise de façon importante les parents qui peinent à payer les médicaments, les soins d'hygiène et les nombreux soins médicaux spécialisés dont leur enfant a besoin.

«Mon fils ne sera jamais autonome. On doit le nourrir par gavage toutes les quatre heures. Il nécessite une présence infirmière 24 heures sur 24 et la facture pour ses soins s'élève à près de 55 000 $ par année. J'ai dû laisser mon emploi pour m'occuper de Zakary. Mon fils aurait accès à plus de services s'il était placé en famille d'accueil. Ça n'a aucun sens et c'est complètement injuste», a déploré Marie-Ève Tétreault, maman de Zakary, 4 ans.

«Pas assez handicapé» pour recevoir le SEHNSE

L'écart réel est encore plus important pour les familles qui n'ont pas droit au SEHNSE, ce Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels créé par le gouvernement provincial en 2016. Parce que le SEHNSE ne prévoit pas de niveaux intermédiaires, plus de 50 % des familles ayant soumis une demande en vertu de ce programme ont été refusées, le gouvernement jugeant que le handicap de ces enfants n'est pas assez sévère. Ainsi, seuls 1 634 des 36 000 enfants handicapés au Québec y ont accès.