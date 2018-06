Déménagement: conseils pour éviter de se blesser

Agence QMI 06-06-2018 | 10h14

Près d'un Québécois sur cinq se serait déjà blessé lors d'un déménagement, période propice à l'apparition de courbatures et blessures de toutes sortes, explique l'Association des chiropraticiens du Québec qui donne quelques conseils pour éviter de se blesser.

Du côté des déménageurs professionnels, ils seraient en moyenne 126 à se blesser chaque année.

«Il y a d'ailleurs recrudescence de patients qui consultent en chiropratique chaque année en début juillet pour des entorses lombaires, des hernies discales, des lombalgies, des étirements musculaires ou des courbatures et dont les risques sont accentués par la fatigue et la hâte de terminer au plus vite», a indiqué l'Association des chiropraticiens du Québec dans un communiqué publié mercredi.

Pour éviter les blessures, il est recommandé d'utiliser des boîtes de taille moyenne ou petite et évitez de les surcharger, de répartir leur contenu afin de bien équilibrer leur poids, de choisir des boîtes munies de poignées et de s'échauffer avant.

Pendant le déménagement, les chiropraticiens conseillent de se pencher en pliant les genoux et en gardant le dos droit et de garder la charge près du corps pour diminuer la tension sur les muscles et les articulations. Il est important de soulever les charges en utilisant la force des jambes, et de ne pas hésiter à demander de l'aide pour les charges trop lourdes.

Il est aussi recommandé de prendre des pauses régulièrement et de s'hydrater.