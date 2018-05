Voir l'oeil en 3D pour mieux l'opérer: une première au Canada

Agence QMI 16-05-2018 | 16h52

MONTRÉAL - Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) s'est doté d'une toute nouvelle plateforme pour réaliser des chirurgies aux yeux.

Le CHUM est, ainsi, devenu le premier établissement au Canda à offrir des chirurgies vitréorétiniennes en 3D.

Grâce au nouvel appareil NGENUITY, les chirurgiens voient l'oeil en trois dimensions grâce à deux caméras placées au-dessus du patient qui reproduisent avec une très haute précision la structure de l'oeil.

Équipés de lunettes 3D, le chirurgien et son équipe voient le déroulement de l'opération en direct sur un grand écran.

Comparativement aux chirurgies sous microscope, cette nouvelle technologie de chirurgie en 3D permet de grands avantages tant pour les patients que pour le personnel.

«Le NGENUITY facilite la collaboration et l'enseignement en permettant à tous les membres de l'équipe d'observer l'intervention chirurgicale en temps réel sur moniteur», a précisé le CHUM par voie de communiqué.

«Ça permet aux chirurgiens de travailler librement sans avoir à être fixes dans les oculaires», a ajouté le rétinologue Danny Gauthier, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Une première patiente a été opérée le 3 mai dernier au CHUM avec le NGENUITY. Mireille Clark, qui souffrait d'un trou maculaire à l'oeil droit, avait de la difficulté à lire en raison de l'importante distorsion de sa vision.

«Le rétinologue Danny Gauthier a utilisé le nouvel appareil pour retirer le vitré, ce gel aqueux qui remplit le 3/4 de l'oeil et peler une fine membrane située à la surface de la rétine et ayant causé le trou», peut-on apprendre dans un communiqué du CHUM.

«Tout ce que je regardais était flou et ma vision était concave. Si je regardais un visage à la télévision, je ne voyais pas deux yeux, les deux yeux étaient rapprochés», a raconté la patiente à TVA Nouvelles.

Opérée avec succès, Mme Clark devrait avoir retrouvé complètement sa vision d'ici deux mois.

Les spécialistes du CHUM prévoient faire environ 1000 chirurgies annuellement avec cette nouvelle plateforme.

Le CHUM héberge le plus grand service de la rétine au Québec avec sept rétinologues, dont six chirurgicaux et un médical.