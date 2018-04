La volte-face du ministre Barrette

Vincent Larin 20-04-2018 | 22h28

Un regroupement de professionnels de la santé qui militait contre la fusion des conseils d'administration du CHUM et du CHU Sainte-Justine par crainte de voir la qualité des soins baisser à l'hôpital pour enfants se réjouit de la volte-face surprise du ministre de la Santé dans ce dossier.

« On est heureux et soulagés », a déclaré la présidente du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de Sainte-Justine, Valérie Lamarre.

Le ministre Gaétan Barrette a annoncé vendredi qu'il revenait sur sa décision de fusionner les administrations de ces deux hôpitaux montréalais.

Cette mesure adoptée en 2015 était décriée depuis plusieurs mois, surtout du côté du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

Imprécisions

« [...] Nous entrons dans une nouvelle ère où il m'apparaît opportun de disposer d'un modèle administratif légèrement modifié, en revenant à un modèle plus traditionnel de deux institutions comprenant leur propre conseil d'administration et leur propre direction », a déclaré le ministre Barrette pour justifier sa décision.

Valérie Lamarre estime toutefois que l'annonce du ministre comporte une part « d'imprécision » notamment sur la date d'entrée en vigueur du décret et sur l'avenir des directions générales des deux hôpitaux qui ont aussi été fusionnés.

La Coalition pour l'avenir du CHU Sainte-Justine, dont fait partie le CMDP, demande ainsi à rencontrer M. Barrette dans les prochains jours afin d'avoir des précisions sur le retour à la normale pour l'hôpital pour enfants.

La « Grande marche pour l'avenir du CHU Sainte-Justine », qui était prévue le 6 mai, contre cette décision, pourrait tout de même avoir lieu selon des réponses du ministre aux interrogations de la Coalition, a-t-on indiqué.