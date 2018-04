Cannabis: risques durant la grossesse et l'allaitement

Agence QMI 20-04-2018 | 13h20

OTTAWA - Les femmes ne devraient pas consommer du cannabis pendant la grossesse et l'allaitement, recommande la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC).

La SOGC a lancé une campagne de sensibilisation sur les effets néfastes potentiels de la consommation de cannabis pour les personnes enceintes ou qui allaitent.

«Si le cannabis devient un produit qui peut être acheté cet été, il est important que la population, en particulier les personnes vulnérables comme les femmes enceintes, connaisse les risques pour la santé», a indiqué Dre Jennifer Blake, directrice générale de la SOGC.

Des études soutiennent que «la consommation de cannabis pendant la grossesse et l'allaitement peut causer des problèmes de croissance et de développement à court et à long terme», a précisé la SOGC pour qui les effets peuvent se manifester par une naissance avant terme, un faible poids à la naissance, un QI inférieur et une impulsivité et une hyperactivité durant l'enfance.

La façon de consommer le cannabis n'y change rien, selon la SOGC. «Le principal ingrédient psychoactif du cannabis, le THC, traverse le placenta et peut s'accumuler dans les tissus foetaux et dans le lait maternel», précise-t-on.

La campagne de la SOGC a été réalisée avec le soutien financier de Santé Canada.