Agence QMI 20-04-2018 | 13h11

LONGUEUIL - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a annoncé vendredi la réalisation de trois nouveaux projets d'agrandissement à l'Hôpital Charles-Le Moyne de Longueuil, lesquels nécessiteront des investissements de quelque 130 millions $.

D'abord, le gouvernement Couillard prévoit la construction d'étages supplémentaires au-dessus de l'urgence afin de permettre l'agrandissement du bloc opératoire et du département de chirurgie d'un jour. Le coût de ce projet est évalué à 123 millions $.

De plus, le ministre Barrette a confirmé la construction d'un bâtiment modulaire d'une superficie de 1150 mètres carrés, au coût de 4,6 millions $, lequel accueillera 25 lits d'hospitalisation. Les travaux sont en cours et devraient s'achever à l'automne.

Finalement, l'hôpital regroupera des cliniques externes et les services ambulatoires au sein d'un même aménagement de 1230 mètres carrés. Ce projet représente un investissement de 4,8 millions $ et les travaux devraient s'amorcer cet automne.

«À terme, la modernisation de l'hôpital permettra d'améliorer de manière notable et durable l'expérience de soins et de fournir, tant aux usagers qu'au personnel, un environnement à la fois plus convivial et sécuritaire», a expliqué le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, par communiqué.