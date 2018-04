Les Québécoises restent championnes au Canada de l'épidurale

Agence QMI 19-04-2018 | 14h35

OTTAWA - Les Québécoises sont celles au pays qui optent le plus pour l'anesthésie épidurale lors des accouchements, indique un rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS).

Depuis près de 15 ans, les Québécoises dominent au chapitre du taux d'anesthésie dans les accouchements vaginaux. En 2016-2017, ce taux a atteint 72,1 % dans la province, loin de la moyenne canadienne (58,6 %). À titre de comparaison, les Ontariennes arrivent en seconde position à 60,3 %.

À l'autre bout du spectre, la proportion n'est que de 13,4 % dans les Territoires du Nord-Ouest pour le recours à l'anesthésie épidurale lors des accouchements vaginaux.

Autre donnée, c'est au Québec que la proportion de naissances prématurées (avant 37 semaines de gestation) est la plus basse (7,1). En comparaison, la moyenne au pays est de 7,9 %.

En revanche, le taux de femmes enceintes du Québec qui optent pour la césarienne (25,1 %) est en dessous de la moyenne (28,2). Au total, il y a eu plus de 103 000 césariennes effectuées au Canada l'an dernier, ce qui en fait l'opération avec hospitalisation la plus courante au pays, note l'étude.

«Les données de l'ICIS révèlent que les taux de césariennes ont légèrement augmenté par rapport aux données de l'an dernier, tandis que le nombre d'accouchements vaginaux assistés par forceps ou par ventouse obstétricale a diminué», a souligné dans un communiqué la Dre Jennifer Blake, directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

Par ailleurs, c'est l'accouchement qui reste la cause d'hospitalisation la plus courante au Canada, toujours selon le plus récent rapport de l'ICIS. «L'accouchement a été à l'origine de plus de 366 000 hospitalisations en 2016-2017. La maladie pulmonaire obstructive chronique et la bronchite venaient au deuxième rang (89 897), suivies de l'infarctus aigu du myocarde (71 909)», peut-on lire aussi.