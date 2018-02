Lettre à ses membres : La Fédération des médecins spécialistes s'attaque aux médias

Agence QMI 23-02-2018 | 14h39

MONTRÉAL - Dans un message envoyé jeudi à ses membres, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) Diane Francoeur a accusé les médias de verser dans la désinformation en ce qui concerne le traitement de l'entente conclue avec le gouvernement provincial.

Mme Francoeur justifie le silence radio de la FMSQ depuis l'entente de principe avec Québec annoncée le 9 février dernier en expliquant qu'elle avait indiqué dès le départ qu'aucun commentaire ne serait émis d'ici à la signature finale des textes. Elle accuse au passage les médias de «désinformation» dans ce dossier, affirmant que ceux-ci ont «inventé» des nouvelles en l'absence de commentaires de la Fédération.

«Les médias veulent de la nouvelle et les journalistes font leur travail, mais il faut constater que certains essaient de nous forcer la main et, n'acceptant pas notre décision, en inventent au passage. Nous les lisons, nous les entendons, nous les regardons et, comme vous, nous y notons des faussetés, des exagérations, de la désinformation, des projections et des spéculations», peut-on lire dans la lettre.

La présidente de la FMSQ poursuit dans la même veine en écorchant le député de Québec solidaire Amir Khadir, lui-même médecin spécialiste, qui a accusé la Fédération d'être «déconnectée» de ses membres.

«Du plus loin que l'on puisse remonter, Dr Khadir n'a jamais siégé à un comité ou au conseil d'administration de son association médicale (microbiologie et infectiologie) et, évidemment, n'a jamais été membre du conseil d'administration de la Fédération et encore moins délégué à son instance décisionnelle. Je vous laisse le juger à votre tour.»

«Les fake news deviennent la vérité de ceux qui nous accusent de nous être fait greffer un portefeuille à la place du coeur», poursuit-elle.

Des économies pour Québec?

Le gouvernement provincial prévoit économiser plus de 3 milliards de dollars avec l'entente qu'il vient de signer avec les médecins spécialistes, selon des chiffres obtenus par TVA Nouvelles plus tôt ce mois-ci.

Avec cette entente de 8 ans, les dépenses reliées à la rémunération des médecins augmenteront d'environ 3 % par année. Il s'agissait de l'un des objectifs premiers de cette négociation.

Par ailleurs, une autre somme de 1,5 milliard (non récurrente) sera versée aux médecins spécialistes et répartie sur 10 ans.

Les membres de la Fédération se verront communiquer les détails de l'entente «sans camouflage» au cours des prochaines semaines, promet Mme Francoeur.