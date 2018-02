Du dangereux carfentanil découvert à Laval

TVA Nouvelles 12-02-2018 | 12h07

La santé publique de Laval invite la population, mais également les utilisateurs de drogues, à faire preuve d'une grande prudence en raison de la présence de carfentanil sur son territoire.

La santé publique a été informée par le Service de police de Laval et le laboratoire du Service d'analyse des drogues (SAD) de Santé Canada que le carfentanil a été trouvé sur des timbres buvards dans la région de Laval.

«Le carfentanil en buvard - des timbres papier imbibés d'un opiacé synthétique environ 100 fois plus puissant que le fentanyl et 10 000 fois plus puissant que la morphine - peut entraîner des décès. La population peut consommer cette drogue à son insu en croyant qu'il s'agit d'autre chose», indique l'organisation dans un communiqué de presse émis lundi matin.

Les autorités indiquent par ailleurs que cette drogue est très dangereuse, et peut entraîner une détresse respiratoire.

«L'individu oublie de respirer et, privé d'oxygène, décède. Une petite dose de carfentanil est suffisante pour tuer un individu», explique le docteur Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique du CISSS de Laval.

Le carfentanil découvert à Laval est posé sur des buvards ressemblant à des timbres de collections, ce qui semble inoffensif à première vue.

Les buvards sont habituellement placés sur la langue, libérant ainsi la drogue dans le corps de l'utilisateur.

«L'enquête policière suit son cours, mais certains indices nous laissent croire que les timbres auraient été achetés sur le marché noir du web», indiquent les autorités.

Si vous découvrez ces timbres, il ne faut pas y toucher, et composer immédiatement le 911.

Rappelons que les victimes de surdose et leurs proches peuvent contribuer à faire retirer du marché la drogue contaminée en :

- En appelant la Ligne-INFO du Service de police de Laval au numéro suivant : 450 662-INFO (4636)

- En allant sur le site Web www.infocrimemontreal.ca. Ils peuvent ainsi transmettre de manière anonyme et confidentielle de l'information sur les sources d'approvisionnement et ainsi contribuer à sauver des vies.