L'étiquetage des opioïdes d'ordonnance sera amélioré

Agence QMI 08-12-2017 | 17h06

OTTAWA - Santé Canada veut s'assurer que les patients qui prennent des opioïdes d'ordonnance et leurs médecins soient le mieux informés possible afin de prendre les bonnes décisions relativement à ces médicaments.

Vendredi, le ministère fédéral a annoncé que, dans la foulée des recommandations du Groupe consultatif scientifique sur l'utilisation des opioïdes et leurs contre-indications, il travaillait maintenant avec les fabricants pour mettre à jour l'étiquetage de tous les opioïdes vendus sur ordonnances.

Parmi les changements figure la recommandation sur les étiquettes d'une seule dose seuil par jour pour la prise en charge de la douleur chronique non cancéreuse et non palliative «afin de réduire les risques d'effets indésirables et de surdoses associés à la prise de fortes doses d'opioïdes». Une autre des mises à jour de l'étiquetage est la «recommandation de limiter la quantité d'opioïdes prescrits pour la douleur aiguë (afin de réduire la durée d'utilisation et les risques de développer une dépendance et un trouble lié à la consommation de substances)».

Santé Canada dit vouloir «s'assurer que tous les patients qui ont besoin d'opioïdes peuvent y avoir accès, et ce, tout en limitant les risques d'effets indésirables». En outre, le ministère veut s'assurer que les patients et les médecins traitants comprennent bien les risques associés à ces médicaments «pour être en mesure de déterminer, en toute connaissance de cause, quelle est la façon la plus sécuritaire de les utiliser ou pour décider s'il n'est pas préférable de ne pas y avoir recours du tout».

Les mises à jour de l'étiquetage de tous les opioïdes d'ordonnance, soit 508 au total, devraient être terminées en janvier 2019, a précisé Santé Canada.