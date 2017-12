Chirurgie des yeux: trouver un spécialiste de confiance

PUBLIREPORTAGE 27-11-2017 | 12h29

Nos yeux sont précieux et lorsqu'on décide de s'offrir une correction au laser ou des lentilles intraoculaires, il est important d'avoir pleinement confiance en son chirurgien.

Quand il s'agit de confier ses yeux, il ne devrait pas y avoir de compromis possible. Comment savoir si la clinique des yeux choisie est la bonne? En vérifiant certains critères tels que l'expertise du chirurgien, les mesures de sécurité prises pour prévenir les infections, le service à la clientèle, etc. À ce titre, les Cliniques Michel Pop sont un choix judicieux et sécurisant.

Un chirurgien d'expérience

Le docteur Michel Pop a commencé à pratiquer la chirurgie de la cataracte en 1980 et la correction de la vue par le laser en 1992. Pour acquérir sa formation, il a suivi 10 années d'études médicales et de spécialisation au Canada et aux États-Unis. Au fil de sa pratique et de ses observations cliniques, il a parfait certaines pratiques chirurgicales de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles et plusieurs de ses travaux ont été publiés dans des revues scientifiques spécialisées de renom. Pour cette raison, des gens d'aussi loin que l'Australie, l'Angleterre, l'Italie, la Bulgarie, le Japon, le Chili et l'Afrique du Sud ont eu recours à son expertise.

Promouvoir l'excellence et la sécurité

En 2008, après des vérifications et des inspections rigoureuses de qualité et de sécurité concernant les installations, les activités, les protocoles et la prévention des infections, le ministère de la Santé et des Services sociaux a accordé aux Cliniques Michel Pop le permis de centre médical spécialisé (CMS). Ce sceau de qualité est mérité car, depuis son ouverture,

l'entreprise ne compte aucun cas d'infection oculaire survenu à la suite d'une correction au laser ou d'implantation de lentilles intraoculaires. Et pour cause : les blocs opératoires répondent aux normes de qualité les plus élevées. Une désinfection rigoureuse est effectuée avant chaque journée de chirurgie et les équipements de stérilisation sont vérifiés régulièrement. Sans oublier que l'on utilise obligatoirement du matériel opératoire jetable.

De plus, en 2014, dans le cadre de leur participation au programme Qmentum, les Cliniques Michel Pop ont obtenu la certification très convoitée d'Agrément Canada. Celle-ci confirme l'utilisation de standards de qualité élevés au sein des Cliniques Michel Pop.

Un service à la clientèle hors pair

Parce que les Cliniques Michel Pop ont l'intérêt de leurs clients à coeur, elles offrent une évaluation gratuite en une heure. Si vous optez pour une chirurgie des yeux, un plan de financement pour un prêt ouvert sur 4 ou 5 ans, disponible à un taux d'intérêt de 8,9 % vous sera offert. De plus, les ajustements sont gratuits, à vie (si une 2e chirurgie est nécessaire). Durant votre convalescence, vous aurez accès à un service téléphonique 24 h/24, 7 j/7, vous donnant un accès direct au Dr Michel Pop.

Soyez assurés et rassurés : aux Cliniques Michel Pop, Dr Michel Pop et son équipe prennent votre santé oculaire très au sérieux.