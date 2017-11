Découverte d'un médicament qui pourrait ralentir la SLA

TVA Nouvelles 16-11-2017 | 09h46

Des scientifiques du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et de l'école de médecine de Calgary ont découvert un médicament qui pourrait permettre le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) qui touche 3000 Canadiens.

Parmi ceux-ci, Daniel Rompré, un père de famille âgée de 47 ans qui a appris en mars 2016 qu'il est atteint de la SLA, la maladie de Lou Gehrig.

Il a de plus en plus de difficulté à parler et ne peut plus utiliser son bras gauche.

«Le plus difficile, c'est d'être un fardeau pour ma famille», explique-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

La SLA apparaît surtout entre 40 et 70 ans. Cette maladie neurodégénérative s'attaque aux neurones et à la moelle épinière et provoque une paralysie progressive du corps. Dans 90% des cas, il n'y a pas de composante héréditaire.

80% des personnes meurent durant la période de 5 ans qui suit le diagnostic et la maladie touche autant d'hommes que de femmes.

Plus de recherche

Mais les recherches s'accentuent pour aider les malades.

L'an passé, l'émission J.E. consacrée au chanteur Luc Cousineau, atteint de la SLA, rapportait tout le travail effectué depuis 10 ans au Centre de recherche du CHUM.

Le chercheur Pierre Drapeau et son équipe conservent 10 000 poissons tropicaux, des poissons zébrés, dans un laboratoire.

À quelques pas de là, une dizaine de scientifiques dirigées par son collègue, le chercheur et professeur, Alex Parker, étudient de petits vers microscopiques d'un millimètre.

Des médicaments connus

Ils ont testé 4000 molécules sur ces vers et ces poissons et ont réussi à en identifier une qui existe déjà sur le marché pharmaceutique et qui pourrait peut-être ralentir la SLA.

«Ce sont des médicaments utilisés pour la schizophrénie, mais nous croyons qu'ils ont un effet secondaire qui est bénéfique pour traiter la SLA», affirme le chercheur Pierre Drapeau du CRCHUM.

Le Pimozide est un médicament connu depuis 50 ans. «Le médicament générique coûte seulement 9 cents le comprimé», ajoute-t-il.

Un premier essai clinique sur 25 patients a eu lieu en Alberta l'an passé.

Une autre étude de 500 000 dollars, financée grâce aux dons lors du défi du sceau glacé (Ice Bucket Challenge), vient de débuter.

Elle est menée auprès de 100 volontaires dans neuf hôpitaux canadiens et va durer deux ans. Ils cherchent d'ailleurs des volontaires pour y participer.

«Si on voit que les patients tolèrent le médicament et que les symptômes sont réduits, le médicament pourrait être utilisé pour le traitement de la maladie.»

Mais il est cependant encore trop tôt pour savoir si le Pimozide est sécuritaire et efficace.

Il peut aussi y avoir des effets secondaires importants.

Les malades atteints de la sclérose latérale amyotrophique ne doivent pas en prendre sans la supervision des responsables de l'essai clinique.

«Ces effets secondaires sont des problèmes de motricité qui ressemblent au Parkinson ou un malaise généralisé qui peut affecter la santé du patient», précise le docteur Pierre Drapeau Daniel Rompré veut participer à la nouvelle étude et attend de savoir s'il sera choisi.

«J'aimerais arrêter la progression de la maladie et retrouver la dextérité que j'avais avant», dit-il les yeux remplis d'espoir.