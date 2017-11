La seringue nécessaire à l'injection de la naloxone indisponible

Sarah Daoust-Braun 15-11-2017 | 21h47

MONTRÉAL | Des pharmaciens ne peuvent fournir de la naloxone, accessible gratuitement depuis vendredi, à des patients puisque la seringue nécessaire à l'injection de la dose est en rupture de stock chez certains distributeurs.

«On en a de la naloxone. Pour le moment, on a un problème avec les seringues», a indiqué le pharmacien François Lalande, propriétaire d'un Pharmaprix dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qui a déjà fourni 10 trousses à des patients depuis l'annonce de la gratuité du médicament vendredi.

Le pharmacien ne peut donc pas donner de la naloxone aux personnes qui se présentent en magasin tant qu'il n'aura pas de nouvelles seringues. Ce sont des seringues avec aiguille rétractable qui diminuent le risque de transmission du VIH et des hépatites.

Le «24 Heures» rapportait mercredi que la naloxone était difficile d'accès pour certaines pharmacies.

McKesson, un important grossiste, a confirmé avoir en stock le format en fiole de la naloxone et des seringues. Son format en trousse - qui comprend le médicament et la seringue pour l'injecter - sera disponible jeudi soir. «La demande a été plus élevée que prévu pour les trousses de naloxone et nous travaillons avec diligence afin de rétablir notre inventaire dans nos centres de distribution», a soutenu le porte-parole de l'entreprise, Darius Kuras.

Distribution Pharmaplus, un autre fournisseur qui serait à court de seringues rétractables, n'avait pas répondu à la demande d'entrevue du «24 Heures» mercredi en fin de journée.

La pharmacienne Félice Saulnier a toutefois précisé que les pharmaciens peuvent référer un patient à des collègues s'ils n'ont pas de seringues ou de la naloxone à portée de main. «Il n'y a aucun patient qui n'a pas été capable d'avoir accès au médicament», a-t-elle assuré.

Cette dernière a expliqué que la naloxone, un antidote aux opioïdes comme le fentanyl, n'est pas en pénurie auprès des fabricants Sandoz et Omega qui sont couverts par le gouvernement. «Il y a eu un ralentissement temporaire et normal de l'approvisionnement entre les fabricants et certains grossistes à la suite d'une augmentation très marquée des commandes de la part des pharmaciens, ce qui est signe que les pharmaciens ont commandé pour répondre à la demande. Le programme [de gratuité] a été annoncé 24 heures avant sa mise en place. Il est donc normal de s'attendre à ce que les professionnels doivent s'ajuster.»