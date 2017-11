La ministre de la Santé veut plus de sites d'injection supervisée temporaires

Agence QMI 15-11-2017 | 18h19

CALGARY, Alberta | La nouvelle ministre de la Santé du Canada, Ginette Petitpas Taylor, souhaite l'ouverture de plus de sites d'injection supervisée temporaires pour lutter contre la crise des opioïdes qui secoue le pays.

Lors d'une allocution prononcée mercredi en clôture du congrès du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, la ministre a fait valoir que son gouvernement souhaite faciliter les démarches pour les provinces et les territoires qui réclament l'ouverture de tels sites temporaires.

À ce jour, le gouvernement a approuvé l'ouverture d'une vingtaine de sites d'injection supervisée au pays. Le processus d'acceptation d'un site permanent est toutefois lourd et complexe, d'où l'idée de recourir à des sites temporaires qui peuvent être approuvés plus rapidement, a expliqué la ministre.

Le gouvernement fédéral entend aussi faciliter l'accès à des traitements pouvant aider les personnes dépendantes aux opioïdes et autoriser plus de sites où les consommateurs pourront faire évaluer la qualité de leur drogue.

Avec ces mesures, Mme Taylor a réitéré son engagement à lutter contre l'épidémie de surdoses, qui devrait faire plus de 3000 morts cette année d'un bout à l'autre du Canada. L'an dernier, quelque 2800 Canadiens avaient perdu la vie à la suite d'une surdose, principalement en raison de la consommation volontaire ou non de fentanyl. Seulement en Colombie-Britannique, la province la plus touchée par la crise, ce sont 1103 surdoses mortelles qui sont survenues de janvier à septembre 2017, soit 122 de plus que pour l'ensemble de l'année 2016.

«Régler ce problème constitue une priorité importante pour le gouvernement fédéral», a assuré la ministre, qui soutient que cette crise l'empêche de dormir la nuit.

La ministre a aussi dit vouloir lutter contre la discrimination visant les consommateurs. «Cette crise est exacerbée par la méfiance à laquelle ont droit les utilisateurs de drogues, plutôt que le respect et la compassion qu'ils méritent», a-t-elle soutenu.

«Nous devons continuer à écouter et à consulter ceux qui consomment des drogues et nous devons continuer à soutenir ceux qui sont en première ligne et qui travaillent chaque jour sans répit afin de sauver des vies», a ajouté la ministre.