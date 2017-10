L'usage du tabac a coûté plus de 16 milliards $ en 2012

Agence QMI 16-10-2017 | 17h15

OTTAWA | Les coûts associés au tabagisme ont atteint plus de 16 milliards $ au Canada en 2012 tandis que la cigarette a causé plus de 45 000 décès, montre une étude réalisée par le Conference Board du Canada.

Selon les auteurs de la recherche, le tabac a engendré des coûts directs de 6,5 milliards $ dans le système de santé. Le coût des pertes en productivité causées par des invalidités de longue durée ou des décès prématurés a, pour sa part, été évalué à 9,3 milliards $. Les invalidités de longue durée ont aussi entraîné une perte d'environ 182 millions $ en productivité.

En parallèle de ces coûts, les différents paliers de gouvernement ont aussi déboursé 122 millions $ pour lutter contre le tabagisme et faire appliquer les lois régissant les produits du tabac.

En plus d'engendrer un important coût économique, le tabagisme a aussi causé 45 464 décès, soit 18,4 % de tous les morts au pays en 2012. Près de 47 % de ces décès ont été causés par un cancer attribué au tabac. Ces morts représentent l'équivalent de près de 600 000 années de vie perdues prématurément, ont estimé les auteurs de l'étude.

«Même si la prévalence du tabagisme au Canada ne cesse de diminuer, la mortalité attribuable à la cigarette et les coûts directs des soins de santé sont plus élevés en 2012 qu'en 2002», ont noté les chercheurs. Ceux-ci ne craignent que le vieillissement de la population continue à faire augmenter les coûts dans le système de santé.

Malgré la lutte antitabac menée par les gouvernements et l'imposition de plus en plus de règlements limitant l'usage de la cigarette, quelque 3,9 millions de Canadiens fumaient toujours en 2015, dont 2,8 millions tous les jours, ont rappelé les chercheurs en guise de conclusion.