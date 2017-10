Comment parler de sexualité avec son ado

16-10-2017 | 04h00

Introduire ses enfants aux fondements d'une sexualité positive et épanouie n’est pas si évident. Naviguer entre la notion de consentement, les prémices d'une relation amoureuse saine et l’identité sexuelle nécessite autant de délicatesse que de mots justes. Voici quelques conseils qui vous aideront à aborder le sujet.

Déconstruire les mythes et les préconçus

Même à l’âge adulte, les idées fausses entourant la sexualité persistent, autant pour les hommes que les femmes. Puisque toutes les expériences, aussi distinctes soient-elles, restent valides, les parents sont de plus en plus encouragés à partager la leur.

- Confiez à votre adolescent les stéréotypes auxquels vous croyiez lorsque vous étiez plus jeune et qui se sont avérés complètement inexacts.

- Si le cœur vous en dit, racontez comment s’est passée votre «première fois». Insistez sur le fait que chaque expérience est différente pour tout le monde et qu’il n’y a pas de façon juste de procéder, autre que celle basée sur le respect mutuel.

- Rappelez à votre enfant qu’il est le seul en contrôle de son corps et qu’il importe avant tout d’être à l’écoute du sien.

- Dites-lui que personne ne peut le définir par son histoire ou son identité sexuelle.

Le consentement

Un dialogue ouvert et basé sur l’écoute et le respect mutuel peut outiller la prochaine génération à mettre fin à la culture du viol. La notion de consentement, a priori subtile et délicate, s’enseigne pourtant avec facilité dès le plus jeune âge.

- Enseignez-lui l’importance des mots «non» et «arrête». Ces derniers devraient être honorés en tout temps, surtout lorsqu’il est question de rapprochements physiques, qu’ils soient de nature intime ou non.

- Dites-lui que ses sentiments et ses désirs sont valides, mais qu’ils devront être conjugués avec le respect des autres. Bien entendu, rassurez-le sur le fait qu’il peut en tout temps se confier à vous.

Si vous ne savez pas comment aborder le sujet, visionnez cette capsule ludique avec votre enfant :

Bâtir son estime de soi

Nous avons tendance à valoriser l’estime des enfants en bas âge, pour diminuer, voire cesser, de les complimenter une fois l’adolescence. Là où le bât blesse, c’est que leur estime commence à s’effriter à l’aube de la puberté. La confiance de soi est pourtant intrinsèquement liée aux comportements sexuels sains.

- Laissez votre enfant parler de son corps sans honte et sans se rabaisser.

- Faites-lui des remarques allant au-delà de son apparence physique. Pensez à souligner ses talents, son empathie, tout comme ses excentricités.

- La puberté apporte son lot de changements, ce qui est souvent déroutant. La façon dont vous abordez le sujet témoignera de votre ouverture à parler de sexualité. Veillez à le faire d’une manière positive et dénuée de honte.

- Expliquer à votre ado qu’il est normal que leurs hormones les accablent. Cela se traduit parfois en frustration, en confusion ou en tristesse. Il est parfaitement normal d’être confus par ses désirs. Ceux-ci ne sauraient toutefois justifier un comportement violent.

Guider son enfant vers la bonne source d’information

Certes, il est parfois délicat de parler de sexualité avec son enfant. Soit il sent votre malaise, soit il ne fait pas particulièrement part d’ouverture à ce sujet. Le cas échéant, les chances sont bonnes qu’il aille trouver réponse à ses questions auprès de ses amis, ou de ce qu’il lit et voit sur internet. Ce qu’il y trouvera lui donnera une impression trompeuse, voire malsaine, de la sexualité.

Si vous ne vous sentez pas habile à aller de l’avant avec une telle discussion, plusieurs ressources existent pour que votre enfant trouve les réponses pertinentes à ses interrogations sur la sexualité, l'identité, l'amour et l'intimité.

LOOV propose deux applications pour tablettes et un livre pour accompagner les jeunes dans leur développement psychosexuel à l'aide de mises en scène, de tests amusants, d’informations essentielles, de nombreuses rubriques interactives et de confidences et réflexions d'autres jeunes ados.

