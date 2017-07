Des infirmiers parcourent des campings pour offrir des soins

Shanny Hallé 25-07-2017 | 17h36

Un couple d'infirmiers de Granby a trouvé un moyen inusité d'offrir des soins de santé, en parcourant des terrains de camping à bord d'une clinique mobile.

Cette roulotte se veut un endroit où on se sent comme à la maison. Elle se déplace dans les campings de la Haute-Yamaska et de Brome-Missiquoi depuis quelques semaines.

Passionnés de plein air, c'est sur les terrains de camping que le couple d'infirmiers a constaté les besoins.

«Plus on en parle, plus les gens sont contents d'entendre parler de la clinique, plus les gens sont ouverts à ça. Je pense qu'il y a un besoin qui est là. En ce moment, on se concentre sur les campings, mais à plus long terme, on peut déborder dans les centres d'achats et chez les entreprises, a expliqué Amélie Gadbois, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«On ne remplace pas une clinique médicale, on ne remplace pas les médecins non plus. On est des infirmiers privés tout simplement. Donc l'avantage est au client qui peut choisir avec qui il veut faire affaire», a expliqué son conjoint, Steve Robitaille.

La clinique privée offre une panoplie de services, tels des prélèvements médicaux, des prises de pression ou de glycémie et même des conseils pour la contraception ou pour arrêter de fumer. Les prix des différents services varient entre 25 et 55 $.

Les autorités médicales ont confirmé que cette pratique est légale. Il existe déjà des dizaines de cliniques privées comme celle-ci au Québec.

La clinique mobile doit respecter de nombreuses règles en matière de salubrité, notamment en matière de désinfection et de stérilisation du matériel.