Espérance de vie : les hommes s'approchent des femmes

Agence QMI 12-07-2017 | 13h38

Les femmes vivent toujours plus longtemps que les hommes, mais l'écart diminue, selon des données présentées mercredi par Statistique Canada.

L'espérance de vie à la naissance a augmenté de 2,4 mois pour les hommes de 2010-2012 à 2011-2013 pour s'établir à 79,6 ans, tandis qu'elle a cru de 1,6 mois chez les femmes qui vivront jusqu'à 83,8 ans en moyenne.

L'écart d'espérance de vie est donc de 4,2 ans entre les hommes et les femmes au pays, alors que c'était plus de 7 ans à la fin des années 1970. Cette réduction s'explique surtout par la baisse des maladies cardiovasculaires, selon Statistique Canada.

Le Québec se trouve dans la moyenne nationale. C'est en Colombie-Britannique que l'espérance de vie est la plus élevée au pays, tandis que la plus faible, et de loin, est au Nunavut.

Gains chez les personnes âgées

L'espérance de vie augmente surtout parce que les personnes de plus de 65 ans vivent plus longtemps, selon Statistique Canada.

Par ailleurs, le taux de mortalité était 16 % plus élevé en hiver qu'en été en 2013.

Par rapport à d'autres pays, le Canada se trouve en 13e place chez les femmes et en 11e position pour les hommes pour l'espérance de vie à la naissance en 2013. Les Japonaises et les Suisses (chez les hommes) occupent la tête du palmarès.

Le Canada se classe beaucoup mieux que les États-Unis où l'espérance de vie chez les femmes est inférieure de 2,6 ans et de 3,2 ans pour les hommes.