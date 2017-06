Weedon, capitale du cannabis thérapeutique?

Agence QMI 27-06-2017 | 16h07

WEEDON - Deux compagnies canadiennes ont jeté leurs dévolus sur la petite municipalité de Weedon, en Estrie, pour y construire 15 serres qui seront dédiées à la production de marijuana médicinale.

Les deux compagnies, une basée à Vancouver et l'autre à Montréal, qui se spécialisent dans la production et la distribution de marijuana médicinale, ont approché la municipalité de Weedon, d'abord parce qu'ils recherchaient un immense terrain agricole capable d'accueillir des serres de production, mais également pour ce clin d'oeil à Weedon qui contient le mot «weed», soit marijuana en anglais.

Le terrain de 329 acres est vraiment idéal pour les promoteurs du projet.

En plus des serres de production de cannabis, un centre d'interprétation de la marijuana sera également construit dans la municipalité de Weedon.

«On parle de serres certifiées «lead or». On va recycler l'eau, on parle de technologies de géothermie pour chauffer, on est vraiment dans une notion de développement durable, c'est vraiment une production immense et ils visent de couvrir l'international éventuellement», a expliqué le maire de Weedon, Richard Tanguay.

Ce sont au total 500 emplois qui devraient être créés pour ce projet de 200 millions $. Dès la phase un du projet, prévue pour l'automne prochain, 150 emplois seront créés dans cette municipalité de 2800 habitants.