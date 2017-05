Bébé brûlé après l'application d'une crème solaire

Agence QMI 30-05-2017 | 23h08

MISSISSAUGA - La compagnie Banana Boat Canada a tenu à rassurer mardi soir le public, indiquant «que les écrans solaires Banana Boat [...] sont sans danger pour la peau de l'humain».

Santé Canada a ouvert une enquête sur le cas d'un bébé de 9 mois de Cacouna ayant subi des brûlures au second degré après l'application d'une crème solaire, selon TVA Nouvelles.

Au cours du mois de mai seulement, trois plaintes de brûlures avec la crème Banana Boat ont été rapportées.

«Pour certaines personnes, l'hypersensibilité à un ingrédient peut être déclenchée ou exacerbée par le soleil. Ce type de réaction photoallergique peut résulter en une éruption cutanée ou un coup de soleil. Dans certains cas plus sévères, des cloques peuvent se développer», a fait savoir l'entreprise dans un communiqué de presse mardi soir.

«Nos produits de soin solaire pour enfants sont testés sous la supervision de pédiatres certifiés afin de confirmer qu'ils peuvent être utilisés chez les enfants», peut-on lire également.

L'entreprise suggère aux consommateurs «de tester soigneusement tout produit avant de l'utiliser ou de consulter leur médecin avant son emploi, s'il y a risque de sensibilité à certains ingrédients».

À Cacouna, le visage du petit Loïc est rougi et marqué par des cloques d'eau. «C'est suite à l'application de la crème solaire que c'est arrivé. Nous, on pensait qu'il avait un coup de soleil. Mais là, ça a empiré. C'est devenu de plus en plus rouge. Le lendemain matin, les cloques sont apparues au visage», a déclaré à TVA Nouvelles la mère de l'enfant, Caroline Morneau.

Le fils d'une femme de Rivière-du-Loup a lui aussi réagi à une crème solaire. «C'était rouge ici et sur les oreilles aussi. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi à nos enfants. Ça fait un petit peu peur», a expliqué la mère d'Olivier, Jovette Levasseur.