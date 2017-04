Trop boire avant la grossesse est mauvais pour les bébés

05-04-2017 | 13h49

Trop boire, même avant d'être enceinte, ce n'est pas bon, ni pour vous, ni pour votre futur bébé. En effet, celui-ci pourrait notamment avoir plus de chance d'avoir un fort taux de glycémie, et aurait donc plus de risque d'avoir du diabète plus tard.

Les chercheurs de la Rutgers University ont fait une étude sur des rates, donc les processus de base de la fonction du glucose sont similaires à ceux des femmes. Pendant quatre semaines, les rates ont suivi un régime contenant 6,7 % d'alcool, qui élevait leur taux d'alcool dans le sang à celui équivalent, chez les humains, au taux obtenu après avoir «binge drinké», soit consommé beaucoup d'alcool en peu de temps.

L'alcool était ensuite retiré du régime des rates, qui se reproduisaient trois semaines après (l'équivalent de plusieurs mois chez les hommes). En étudiant les bébés des rates, les chercheurs se sont aperçus que ceux dont les mères avaient consommé beaucoup d'alcool montraient plusieurs signes d'une fonction anormale du glucose.

Le candidat au doctorat Ali Al-Yasari explique également que l'étude a trouvé la preuve qu'une exposition à l'alcool avant de faire un enfant augmentait l'expression de certains marqueurs inflammatoires dans le tissu pancréatique.

«Ces découvertes suggèrent que (les effets) d'une mauvaise consommation d'alcool avant la grossesse chez une future maman pouvaient avoir un impact sur l'enfant. Ces changements peuvent avoir des effets qui durent toute la vie, sur l'homéostasie du glucose, et possiblement augmenter leur risque de souffrir de diabète.»

Chez les femmes, le «binge drinking» représente une consommation de quatre verres ou plus en environ deux heures.

Les résultats de l'étude ont été présentés lors du rassemblement annuel Endocrine Society à Orlando, en Floride, ce dimanche 2 avril.