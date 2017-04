Après 5 opérations, Lena Duham ne souffre plus d'endométriose

05-04-2017 | 09h24

Lena Dunham est passée sur la table d'opération pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de son endométriose. La comédienne avait évoqué sa maladie douloureuse dès le novembre 2015 et s'est souvent fait opérer depuis à cause des complications provoquées par celle-ci.

Samedi, elle a décidé de s'attaquer au nœud du problème en se faisant opérer une cinquième fois aux ovaires et mettre fin à ses douleurs chroniques. «Mon opération s'est déroulée sans souci, a-t-elle annoncé dans une infolettre. Quand j'ai émergé, on m'a dit un truc que je ne pensais jamais entendre: je n'ai plus d'endométriose. Entre les interventions chirurgicales et hormonales, la maladie a disparu. Ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra jamais, mais pour le moment, une fois qu'on aura retiré mes points de suture et que mes hématomes seront passés du bleu au jaune, puis au vert, je serai guérie.»

À 30 ans, Lena Dunham supporte la douleur provoquée par la maladie depuis plusieurs années, et elle reconnaît elle-même qu'elle va devoir s'adapter à son absence. «Tout ce qui restera, c'est ma vieille histoire avec la douleur, et il est temps d'en parler franchement, a-t-elle ajouté. Ma douleur - physique - m'a éloignée de ma douleur plus profonde - émotionnelle, spirituelle - et je m'en servais comme d'une pauvre excuse. J'avais deux modes possibles: travailler et souffrir. Et j'étais convaincue qu'il y avait une certaine noblesse là-dedans. Je me suis installée dans une routine. Aujourd'hui, grâce à l'incroyable privilège d'avoir des docteurs attentionnés, mon corps se voit offrir un sursis. Et j'ai un peu honte de vous dire que le soulagement se double d'une perte. La douleur et la maladie m'ont longtemps définie.»

Elle a enfin affirmé qu'elle se battrait toujours au côté de celles qui souffrent, comme c'était son cas, d'endométriose. «Il y a tellement de gens qui ne bénéficient pas des ressources auxquelles j'ai eu accès. Mon travail est d'éduquer les gens, pour palier l'absence pathétique de ressources à propos de l'endométriose», a déclaré Lena Dunham.