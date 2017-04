Vous êtes malade: laissez l'évolution faire son travail

03-04-2017 | 11h16

Quand on est malade, avec le nez bouché et un peu de fièvre, c'est notre corps qui nous encourage à rester au lit. Les scientifiques estiment désormais que ces symptômes sont liés à un gène, et pas seulement aux virus et aux germes qui nous attaquent. Les symptômes seraient en fait présents pour nous empêcher de propager la maladie.

«Du point de vue de l'individu, ça semble être très altruiste, mais du point de vue génétique, les chances que ça se propage sont diminuées», explique le docteur Keren Shakhar du Psychology Department of the College of Management Academic Studies.

Cependant à notre époque, on a tendance à ne pas rester au lit et à aller travailler quand même, favorisant alors la propagation de la maladie. Selon Guy Shakhar, du Département d'immunologie de l'Institut Weizmann et du Dr Keren Shakhar, se sentir mal est une adaptation évolutive. Les données publiées dans la revue PLOS Biology présentent par ailleurs une liste de symptômes qui soutiennent cette idée, comme la perte d'appétit, qui permet en réalité d'éviter de transmettre la maladie dans la nourriture ou l'eau.

D'ailleurs, les êtres humains ne sont pas les seuls êtres vivants qui ont naturellement tendance à s'isoler quand ils sont malades, les animaux se comportent de manière similaire. «Nous savons que l'isolement est le moyen le plus efficace d'empêcher une maladie transmissible de se propager, ajoute Guy Shakhar. Le problème c'est qu'aujourd'hui, par exemple, avec la grippe, beaucoup ne se rendent pas compte qu'elle peut être mortelle. Donc, ils vont à l'encontre de leurs instincts naturels, prennent un médicament pour réduire la douleur, la fièvre et aller au travail, où la possibilité d'infecter les autres est beaucoup plus élevée.»

Moralité, la prochaine fois que vous êtes malade, écoutez vos symptômes, et laissez le gène égoïste faire son travail: restez chez vous. «Lorsque vous vous sentez malade, c'est un signe que vous devez rester à la maison. Nos millions d'années d'évolution ne s'y sont pas trompées», ont souligné les scientifiques.