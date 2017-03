Regarder des seins vous permettrait de vivre plus vieux!

31-03-2017 | 12h36

Publiée récemment dans la revue Medical Daily, une étude explique pourquoi le fait d'avoir les yeux baladeurs permet d'augmenter la durée de vie chez la gent masculine.

Regarder les seins des filles est bon pour la santé.

Car il ne suffit pas de bien se nourrir ou de faire du sport pour se maintenir en bonne santé. Selon les recherches menées, faire beaucoup l'amour ou encore reluquer les poitrines des filles aurait un effet non négligeable sur la longévité masculine.

Ainsi, admirer sans complexe de jolis seins permettrait à l'homme d'adopter un état d'esprit plus positif, boosterait sa confiance en lui et l'inciterait même à se rendre plus régulièrement à la salle de sport pour prendre soin de lui.

Faire l'amour est également une chose à ne pas négliger si l'on compte faire de vieux os. En effet, cette étude tend à démontrer que plus un homme a d’orgasmes, plus grandes sont ses chances de vivre vieux.

Pourquoi? Tout simplement parce qu'atteindre le 7ème ciel entraîne une réduction du stress, facteur de nombreuses maladies.

Vous voilà maintenant prévenus, loucher sur les décolletés des filles n'est plus un vilain défaut!