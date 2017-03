Des feuilles d'épinard transformées en tissu cardiaque humain

28-03-2017 | 13h25

La pénurie d'organes est un problème qui s'aggrave un peu plus chaque année à travers le monde. Pour le surmonter, des scientifiques tentent de recréer en laboratoire des tissus et organes humains qui pourraient un jour être greffés chez les patients en demande. Mais la tâche est loin d'être aisée.

Si des équipes ont déjà réussi à recréer certains tissus comme des cordes vocales, concevoir un organe entier fonctionnel et pouvant être alimenté par un réseau sanguin est bien plus complexe. Or, l'apport en oxygène et en nutriments du sang est indispensable pour permettre à un organe de survivre et fonctionner correctement.

Actuellement, les techniques de bio-ingénierie comme l'impression 3D ne permettent pas de fabriquer un réseau de vaisseaux sanguins adéquat. Mais des scientifiques du Worcester Polytechnic Institute (WPI) aux États-Unis ont peut-être trouvé la solution pour y parvenir: des feuilles d'épinard.

S'inspirer du végétal

Au lieu de tenter de fabriquer un réseau de vaisseaux sanguins de toutes pièces, les chercheurs américains ont décidé de s'aider de la nature. Plus concrètement, de partir de structures que la nature avait déjà créées: le minuscule réseau de veines présent dans les feuilles d'épinard.

«Les plantes et les animaux exploitent des approches fondamentalement différentes pour transporter les fluides, les substances chimiques et les macromolécules. Mais il existe des similarités surprenantes dans les structures de leur réseau vasculaire», écrivent les auteurs dans leur étude publiée par la revue Biomaterials.

Au cours de leurs recherches, ils ont donc utilisé des feuilles d'épinard dont ils ont récupéré la structure en cellulose qui permet de maintenir sa forme. La cellulose présente un grand intérêt pour les chercheurs car il s'agit d'un matériau facile à obtenir, peu coûteux et surtout compatible avec les tissus humains.

Des cellules qui se contractent spontanément

Partis des feuilles, «nous avons utilisé un détergent - des savons - qui élimine le matériel cellulaire des tissus», a expliqué Joshua Gershlak, principal auteur de l'étude à The Washington Post. Ce processus de «décellularisation» permet de garder «la matrice et la structure protéique» de la feuille intactes. Ensuite, l'équipe a perfusé des cellules cardiaques dans la matrice vide.

«J'avais déjà réalisé des décellularisations sur des coeurs humains avant», a précisé Joshua Gershlak, «et lorsque j'ai regardé la feuille d'épinard, sa tige m'a rappelé une aorte. Donc j'ai pensé "perfusons à travers la tige". Nous n'étions pas sûrs que ça marcherait, mais cela s'est avéré assez facile et reproductible».

Cinq jours après l'opération, les cellules musculaires perfusées dans la feuille se sont en effet mises à se contracter comme elles l'auraient fait dans un tissu fonctionnel. Une vidéo dévoilée par l'équipe montre d'ailleurs la feuille veinée battre comme un coeur. Le liquide rouge qui y circule n'est pas du sang mais un colorant.

Preuve de concept

L'équipe américaine a réussi à appliquer la technique à d'autres végétaux. Mais si ces résultats paraissent prometteurs, il ne s'agit pour le moment que d'une preuve de concept. On est encore loin de recréer un véritable tissu cardiaque humain à partir de feuilles. Il reste également à déterminer si une telle structure ne pourrait pas être rejetée par l'organisme hôte.

Néanmoins, les scientifiques sont optimistes. «L'idée est que nous avons ce morceau de tissu plat et très fin qui a déjà son réseau vasculaire, donc nous devrions être capables d'empiler plusieurs feuilles et créer un morceau de tissu cardiaque», a affirmé Joshua Gershlak. Un tissu cardiaque qui pourrait être greffé chez des patients dont l'organe ne fonctionne plus correctement.

«Nous pensons réellement que cette technique a la capacité d'aider à traiter les patients», a affirmé Glenn Gaudette, professeur au WPI. Pour aller plus loin, l'équipe compte désormais poursuivre ses travaux, notamment améliorer le processus de décellularisation et observer comment les cellules colonisent la matrice. «Nous avons encore beaucoup de travail mais jusqu'ici, c'est très prometteur», a conclu Gaudette.