Valérie Bidégaré 27-03-2017 | 11h03

Le Québec est frappé de plein fouet par la pire saison de la grippe de l'histoire récente, selon le Dr Guy Boivin, microbiologiste et infectiologue au CHU de Québec.

«De mémoire, c'est la première fois que je vois une saison de la grippe aussi longue avec deux pointes importantes», a souligné le Dr Boivin.

Ainsi, depuis le mois de décembre, l'épidémie d'influenza de type AH3N2 sévit dans la province et a touché toutes les régions. Après avoir atteint une pointe à la fin décembre, le virus, plutôt que de s'essouffler, a gagné en force, atteignant un second sommet en février. La grippe frappe d'ailleurs encore plusieurs régions, dont Québec, ce qui est assez «inhabituel», selon l'expert.

«Normalement, quand l'influenza frappe une région ou une province, ça circule pendant environ huit à dix semaines. Il y a une montée au début, ça atteint un pic et ensuite il y a une descente. Cette année, ça fait pas mal plus que 14 semaines qu'on voit l'influenza qui circule avec deux pics. C'est particulier», a exprimé le microbiologiste et infectiologue qui s'explique bien mal ce phénomène.

«Je n'ai pas d'explications claires pour cela en ce moment et je n'en ai pas vu encore dans la littérature», a-t-il confié en ajoutant que les scientifiques devront étudier la question dans les mois à venir. «La AH3N2, on la voit toujours, mais cette année, elle est presque exclusive et c'est la plus problématique.»

Vaccin efficace?

Il faut que dire l'influenza de type AH3N2 est une souche particulièrement «sévère» qui entraîne beaucoup de complications comme la pneumonie, selon le Dr Boivin, donc davantage d'hospitalisations et de décès.

Il s'agit d'ailleurs de la même souche responsable d'une importante épidémie, il y a deux ans, et qui avait réduit l'efficacité du vaccin à 0 %.

«Les données de mi-saison que nous avons actuellement démontrent une efficacité du vaccin de 42 %», a-t-il confirmé.

La saison de la grippe se termine généralement à la fin du mois d'avril.