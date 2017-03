Boire de l'alcool avec modération: bon pour la santé

24-03-2017 | 13h24

Il existe un long débat sur les vertus d'un verre de vin pour la santé. D'anciennes études affirment que le vin est bon pour le coeur, tandis que d'autres démontrent que boire tous les jours peut augmenter les risques de cancer.

Une équipe de l'université de Cambridge s'est intéressée une nouvelle fois à la question de la consommation d'alcool, et a découvert que boire avec modération pouvait en réalité diminuer le risque de crise cardiaque et d'AVC.

L'équipe de spécialistes, qui comprenait aussi des chercheurs de l'University College de Londres, a observé le lien entre la consommation d'alcool et 12 différentes maladies cardiaques en analysant les données de 1,94 millions d'hommes et de femmes britanniques, tous âgés de plus de trente ans.

Ils se sont intéressés principalement à leur consommation d'alcool à partir de cinq ans avant l'étude, et ont pris en compte pendant six ans s'ils avaient eu des attaques cardiaques, des AVC, ou d'autres problème liés au coeur.

Il a été découvert que les adultes ne consommant pas d'alcool avaient 32 % de risques de plus que les buveurs modérés d'avoir une crise cardiaque, 56 % de risques en plus de faire une crise cardiaque fatale, 56 % de risques en plus de mourir des suites d'une maladie coronarienne, et 24 % de risques en plus d'insuffisances cardiaques. La consommation modérée est estimée entre 8 et 14 verres par semaines, ce qui revient à un petit verre de vin par jour ou à une pinte de bière légère.

Au-dessus de cela et en buvant beaucoup, les risques de problèmes cardiaques augmentent: de 22 % pour les insuffisances cardiaques, tandis que les risques d'AVC sont plus élevés de 33 % et les risques d'arrêt cardiaque de 50 %.

Les résultats ont été publiés dans le British Medical Journal. Le chercheur principal, Stephen Bell, a commenté que si les résultats devaient se montrer rassurants pour les personnes qui boivent de façon modérée, il est important de rappeler qu'il y a d'autres moyens, comme un régime ou le sport, pour garder son coeur en bonne santé.

«Il y a probablement des moyens plus prudents et plus efficaces de réduire les risques cardiovasculaires (...) qui ne comportent pas des risques plus élevés de problèmes liés à la dépendance alcoolique, aux maladies du foie et au cancer», a-t-il déclaré.