Un nouveau langage pour communiquer avec les autistes

24-03-2017 | 10h39

Brigitte Harrisson et Lise St-Charles ont écrit un livre, L'autisme expliqué aux non-autistes, avec la participation de Kim Thúy. La sortie est prévue pour le 29 mars.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, Kim Thúy et les deux auteurs parlent du livre et de l'autisme.

La vidéo a déjà été vue plus de 70 000 et partagée par plus de 1600 personnes en seulement deux jours.

Brigitte Harrisson, travailleuse sociale, est elle même autiste. Avec Lise St-Charles, superviseure et spécialiste du TSA (trouble du spectre de l'autisme), elles ont voulu effectuer un travail de vulgarisation pour mieux connaître cette maladie et mieux décrypter les intentions d'une personnes autistes.

«Mon fils Valmond fils est autiste», explique l'écrivaine Kim Thúy. «Depuis que j'ai le langage SACCADE je comprends 90 % de ses désirs alors qu'avant je n'en comprenais que 30 - 40 %».

Les auteures se sont aussi prêtées au jeu des questions-réponses avec les internautes.

Disponible en librairie le 29 mars.

L'autisme expliqué aux non-autistes

Trécarré

176 pages

19,95 $