Atteinte d'un cancer, elle reçoit un appel de Beyoncé

24-03-2017 | 09h40

Beyoncé a réalisé le rêve d'une jeune femme atteinte d'un cancer en l'appelant sur FaceTime, mercredi 22 mars. Ebony Banks a passé la plus grande partie de son année scolaire au MD Anderson Cancer Center et lutte encore contre un cancer rare, au stade 4.

Ses camarades de classe du lycée Alief Hastings de Houston ont fait tout leur possible pour lui remonter le moral et la faire sourire en toute occasion, et ont même organisé une cérémonie de remise des diplômes précoce spécialement pour elle, ce mois-ci.

Sachant à quel point l'adolescente, surnommée Ebob, adore Beyoncé, ses amis ont décidé de lancer le mot-dièse #EBOBMEETSBEYONCE pour lui faire un cadeau de fin d'année et tenter d'attirer l'attention de la chanteuse de Halo.

«Beyoncé est l'une de ses idoles. Elle l'admire vraiment, donc on essaie de faire circuler ça sur Twitter et Instagram pour attirer l'attention de Beyoncé», a déclaré l'étudiante Karina Gutierrez sur KTRK-TV.

Et la stratégie s'est avérée payante, puisque quelques jours plus tard, le hashtag a fait le buzz et Beyoncé a surpris la jeune malade en la contactant sur Facetime. On peut voir un extrait de cet échange touchant dans une vidéo postée en ligne. Dans son lit d'hôpital, Ebony dit «Je t'aime, Beyoncé», à la chanteuse qui lui répond, émue, «Je t'aime», avant de saluer la caméra.

Après l'appel, Cristal Depaz, une amie d'Ebony Banks, a ajouté: «On essaie de faire en sorte qu'elle ait le sourire et de réaliser ses rêves.» Shanya McKnight, une étudiante en dernière année du lycée, a encore du mal à réaliser que leur campagne a porté ses fruits.

Elle a confié en riant: «C'était genre, wahou, ça a vraiment marché. On a réussi à attirer son attention!» L'école a même partagé la nouvelle sur son compte Twitter après l'échange: «Merci à tous ceux qui ont rendu ça possible #ebobmeetsbeyonce @Beyonce.»