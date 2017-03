Survivre à une noyade: le long combat de Marylie

23-03-2017 | 15h24

La petite Marylie, qui a échappé à la noyade il y a un an à Drummondville, conserve des séquelles permanentes de l'incident, mais ses progrès fascinent ses parents et les spécialistes.

C'est en travaillant très fort que Marylie a fait autant de progrès. Il y a un an, la chute qu'elle a faite dans un fossé près de chez elle lui a causé des dommages irréversibles au cerveau.

«Elle est atteinte de tout: problèmes moteurs, cognitifs, spastiques», a dit sa mère, Julie Demers.

Après un coma et six mois d'hospitalisation, les médecins étaient pessimistes quant à son avenir. «Ils pensaient peut-être qu'elle serait sourde, aveugle. Elle était comme raide, végétative, ajoute-t-elle. Ce n'est plus la Marylie du début.»

Grâce à sa force de caractère et à son entourage, Marylie a défié les pires pronostics.

«Il n'y en a pas un qui n'est pas surpris de voir comment elle évolue et la vitesse avec laquelle elle évolue», ajoute son père Steven Laberre.

Pour les parents, chaque apprentissage est une victoire. Ergothérapeute, physiothérapeute, neurologue, Marylie consulte de nombreux spécialistes chaque semaine.

«On a au moins un rendez-vous par jour», précise Julie Demers.

«On va vouloir stimuler le système nerveux pour reconstruire des circuits pour ensuite aller consolider des apprentissages bien précis sur des fonctions plus difficiles à acquérir ou perdues», a expliqué Marie-Ève Caron, la copropriétaire de À pas devant, une clinique qui vient en aide aux enfants ayant des problèmes neurologiques/moteurs.