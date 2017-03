La pilule efficace contre le cancer?

23-03-2017 | 13h41

Des chercheurs de l'université d'Aberdeen ont découvert que les femmes qui prenaient la pilule durant leurs «années reproductrices» avaient moins de chance d'avoir certaines maladies que les femmes ne l'ayant jamais prise. La pilule n'augmente pas non plus le risque de nouveaux cancers.

Le Dr Lisa Iversen et son équipe ont étudié les cas de 46 000 femmes britanniques durant 44 ans, ce qui en fait la plus vaste étude sur le sujet. Ils ont conclu que les bienfaits protecteurs de la pilule pouvaient durer jusqu'à 35 ans après la dernière prise.

Les femmes étudiées prenaient la pilule pendant une moyenne de trois ans et demi, durant leurs vingtaine et trentaine, mais ceci a diminué leur risque d'avoir des cancers durant des décennies après l'arrêt, là où il est normalement le plus élevé. La probabilité d'avoir des cancers des ovaires ou de l'utérus était diminuée par trois, et elles avaient également moins de risque d'avoir un cancer des intestins.

Si on met en garde les femmes prenant la pilule contre le cancer du sein ou du col de l'utérus, les chercheurs ont noté que ces dangers disparaissaient totalement après la dernière prise de pilule. Et lorsque la ménopause arrive, la menace du cancer avec, les femmes qui avaient pris la pilule avaient moins de chance d'avoir des cancers, quels que soient leur nature.

«L'étude a duré tellement longtemps que nous pouvons observer des effets à très long terme, s'il y en a, associés à la pilule, a expliqué le Dr Iversen. Ce que nous avons trouvé, en analysant 44 ans de données c'est que les femmes qui ont utilisé la pilule avaient moins de chance d'avoir des cancers colorectaux, de l'endomètre et des ovaires. Donc, les bienfaits protecteurs de l'utilisation de la pilule durant leurs années reproductives durent pendant au moins 30 ans après qu'elles aient arrêté.»

L'étude, supportée par le Medical Research Council, l'Imperial Cancer Research Fund et la British Heart Foundation, a été publiée dans le American Journal of Obstetrics and Gynecology.