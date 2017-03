Luke Perry est passé à deux doigts d'un cancer du colon

21-03-2017 | 16h37

L'ancienne star de Beverly Hills, Luke Perry, a eu de la chance. En 2015, l'acteur qui a maintenant la cinquantaine a passé une coloscopie qui a révélé la présence de cellules anormales dans son colon.

Les médecins lui ont donc retiré ces grosseurs avant qu'elles ne se transforment en cancer colorectal. A présent, il profite de son expérience pour inciter le plus de monde possible à passer cet examen de routine de manière régulière.

«En ce moment, il a 23 millions d'américains qui n'ont pas fait cet examen et qui devraient le faire, a-t-il indiqué sur Fox News. Si j'avais attendu, cela aurait pu être un tout autre scénario.»

Les cancers colorectaux sont particulièrement présents chez les personnes de plus de 55 ans mais les chercheurs de la Société Américaine du Cancer ont récemment découvert que les jeunes nés dans les années 2000 doivent faire face à un risque deux fois plus grand par rapport à la génération des baby boomer (nés entre 1946 et 1964).

A présent, Luke Perry a rejoint l'association «Combattre le Cancer Colorectal» afin de promouvoir la campagne nationale du «Strong Arm Selfie» qui encourage les utilisateurs de réseaux sociaux à partager une photo d'eux en train de bander les muscles du bras avec le hashtag #StrongArmSelfie. Le groupe pharmaceutique Bayer Healthcare promet de reverser un dollar pour chaque photo partagée.

Shannen Doherty, ancienne collègue de Luke Perry sur la série Beverly Hills souffre elle d'un cancer du sein et suit une chimiothérapie depuis 2015.