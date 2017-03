Ivre, il se rentre 2 poissons dans l'anus et doit se faire opérer

21-03-2017 | 04h00

Un homme ivre en Chine a été transporté à l'hôpital après avoir mis deux poissons vivants dans son anus.

Les poissons en question sont des loches et la plus grande mesurait plus de 15 centimètres de long. Problème: une fois rentré dans l'anus, les deux loches ont nagé dans ses intestins. L'un des poissons a même percé la paroi de l'intestin causant de graves douleurs abdominales pour le patient.

Selon les rapports, l'homme de 45 ans prétend avoir bu le 10 mars et mis les poissons à l'intérieur de son corps par lui-même.

Le lendemain, il s'est précipité vers l'hôpital avec des symptômes inquiétants: une fièvre élevée, une pression artérielle basse et une douleur à l'estomac sévère.

Intestin perforé et soins intensifs

Comme les deux loches étaient restées dans le corps du patient pendant plus de 24 heures, les chirurgiens ont procédé à une radiographie numérique abdominale pour les localiser.

Les médecins ont déclaré aux journalistes que la deuxième loche était coincée dans la partie supérieure gauche de son abdomen.

Le patient a été diagnostiqué avec une perforation de l'intestin et était à risque de choc septique en raison d'une infection.

Heureusement, les médecins ont réussi à enlever les deux poissons et l'homme reste en soins intensifs, rapporte Huanqiu.

«Le deuxième poisson mesurait plus de 10 centimètres de long et deux centimètres de large. Il aurait pu perdre la vie si la loche avait nagé plus loin et atteint les organes supérieurs» explique un médecin à Huanqiu.

Il a expliqué que le poisson avait causé une infection grave dans la région abdominale du patient et que l'homme se trouve désormais a été transféré en soins intensifs.