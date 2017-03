Zayn Malik en a fini avec son anxiété chronique

20-03-2017 | 11h38

En 2015, le monde (des adolescents) apprenait avec effroi la séparation de Zayn Malik avec les One Direction. Ça n'est qu'en juillet dernier, après que le chanteur annule son premier concert solo à la dernière minute, qu'il s'est confié sur la maladie qui le rongeait, l'anxiété.

Alors qu'il a saboté un autre concert à Dubaï en octobre dernier, Zayn Malik a découvert par la suite que l'écriture d'un journal ou d'une chanson lui permettait de faire disparaître les symptômes anxieux.

Dans une interview au magazine Sunday Times Style, il proclame qu'il a vaincu cette maladie. «Je n'ai plus de souci avec l'anxiété, indique-t-il. C'était une chose avec laquelle je devais composer quand j'étais dans le groupe.»

En plus de cet état anxieux, Zayn Malik avait aussi un souci avec l'anorexie dont il a souffert pendant cette période. Là encore, le chanteur déclare en être venu à bout.

«Les gens voient de la force là-dedans et ils ne semblent pas s'attendre à ce que ça vienne d'un homme mais plus d'une femme, ce qui me rend dingue, explique-t-il. Nous sommes tous humains, les gens sont souvent effrayés d'admettre qu'ils ont des difficultés.»

Cependant la star de 24 ans a admis que cette anorexie était plus liée à la gestion ultra contrôlée de sa vie pendant cette période plutôt qu'à une véritable maladie. «C'était un moment où je me disais "Je ne peux pas manger ça". Une fois que j'ai abandonné cette envie de contrôle, la faim est revenue naturellement.»

Zayn Malik remercie d'ailleurs sa maman qui l'a aidé à le remettre sur pied en lui préparant de bons petits plats. «Quand je suis revenu en Grande-Bretagne, j'ai passé quelque temps avec ma mère qui m'a soigné avec tendresse et amour. Et elle m'a fait la cuisine pour me remettre en contact avec un tas de choses que j'avais perdues à ce moment.»