Fumer du cannabis multiplie par 4 les risques cardiaques

Thomas Bignon 20-03-2017 | 11h21

Fumer du cannabis augmente considérablement le risque de crise cardiaque, selon une nouvelle étude. Des chercheurs aux États-Unis ont constaté que sur une période de cinq ans, les utilisateurs âgés de 30 ans étaient 4,6 fois plus susceptibles d'avoir une maladie cardiaque-connexes que ceux qui n'en ont pas fumé.

Les utilisateurs de moins de 30 ans étaient quant à eux trois fois plus susceptibles d'avoir une crise cardiaque.

Jusqu'à présent, la plupart des préoccupations concernaient les effets à long terme du cannabis, responsable de troubles de santé mentale tels que la dépression et la schizophrénie.

Mais cette nouvelle étude, qui doit être présentée à la conférence annuelle de l'American College of Cardiology à Washington DC ce lundi, alimente les craintes que le cannabis provoque également des dommages physiques graves.

Les chercheurs de Case Western Reserve University à Cleveland, en Ohio, ont découvert cela après avoir comparé les dossiers de santé de 210 000 fumeurs de cannabis avec dix millions de non-utilisateurs.

Ils ont noté que les fumeurs de cannabis ont tendance à avoir une pression artérielle plus élevée que les non-fumeurs et étaient plus susceptibles de boire beaucoup, de fumer du tabac et d'avoir un diabète de type 2. Tous ces comportements augmentent les chances d'avoir une crise cardiaque.

Le principal auteur de cette étude, le Dr Tarek Chami, a déclaré: «La légalisation du cannabis prend de l'ampleur aux États-Unis et partout dans le monde, ce qui signifie que plus de cardiologues vont voir des patients présentant des effets secondaires. Jusqu'à présent, peu de recherches ont été menées sur l'effet du cannabis sur le système cardiovasculaire. C'est une première étape qui conduira à d'autres études concernant cette drogue.» rapporte le Daily Mail.