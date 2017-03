Endométriose: Lena Dunham plus forte grâce au sport

17-03-2017 | 10h51

Lena Dunham a révélé en novembre 2015 qu'elle souffrait d'endométriose, et qu'elle avait d'ailleurs été hospitalisée plusieurs fois, et opérée.

La créatrice de la série Girls évoque également depuis toujours son poids avec une grande liberté. Aujourd'hui, c'est tout cela qu'elle tente de maîtriser grâce au sport et à la coach Tracy Anderson. Elle a tout de suite apprécié la méthode de cette dernière: être plus forte pour mieux faire face aux problèmes de santé. «Je pense que pour moi, le gros truc c'était que Tracy n'essayait clairement pas de changer mon corps, détaille Lena Dunham dans la magazine People. Je suis allée la voir en lui disant: "J'ai de l'endométriose, j'ai des douleurs chroniques, je veux juste me sentir plus forte, je veux avoir de la force, je veux avoir plus de contrôle au fil de ma journée... Comment je fais ça ?"»

Lena Dunham aime beaucoup travailler avec Tracy Anderson, mais elle admet que parfois, elle a bien du mal à suivre la coach. «Je ne suis tellement pas naturellement athlétique, que quand j'arrive à faire quelque chose, je suis ravie. Je combats juste ceci (ne pas être sportive) en n'ayant aucune attente physique vis-à-vis de moi, et du coup ça fonctionne parfaitement», ajoute l'actrice.

Lena Dunham a beau ne pas avoir énormément confiance en ses capacités physiques, Tracy Anderson n'a que des compliments à lui faire, et a salué la façon dont elle prend soin de son corps. «Elle sait ce qu'elle veut pour son corps. Les femmes pensent toujours qu'elles doivent ressembler à quelqu'un d'autre... J'ai vraiment envie d'avoir des exemples comme Lena, comme Jennifer (Lopez), comme Gywneth (Paltrow), qui sont des femmes fières de ce qu'elles sont et qui veulent juste être en bonne santé et équilibrées», précise de son côté la coach de Lena Dunham.