La jeune trisomique Mélanie réalise son rêve en présentant la météo

15-03-2017 | 09h07

Mélanie Ségard, jeune femme trisomique de 21 ans, a réalisé son rêve mardi soir en présentant la météo sur France 2, après avoir obtenu le soutien de plus de 200 000 personnes sur internet.

Émue, intimidée, la jeune femme était sur le plateau du JT en compagnie de la présentatrice météo Anaïs Baydemir, qui l'a chaleureusement félicitée après un sans faute pour son émouvant bulletin sur la météo du week-end.

Mélanie a réussi son objectif de mieux faire connaître au grand public cette anomalie chromosomique qui concerne 65 000 personnes en France et représente la principale cause génétique de déficit mental.

La chaîne a diffusé quelques images des répétitions et de la séance de maquillage de Mélanie, qu'avait choisie l'association Unapei pour donner une image positive de la maladie à l'approche de la journée mondiale de la trisomie 21, le 21 mars.

«À 100 000 likes, je présente la météo à la télé», avait lancé Mélanie sur Facebook début mars: elle en a reçu plus de 200 000 en dix jours.

Sur Twitter, plus de 7 000 internautes souvent très émus ont félicité Mélanie et France 2 sous le hashtag #Melaniepeutlefaire.

«Ca y est je l'ai fait, je suis enfin un miss météo», a tweeté la jeune femme qui explique sur son compte: «je suis différente mais je peux faire plein de choses».

«Elle peut le faire et elle l'a fait», a tweeté France 2.

.@ellepeutlefaire et elle l'a fait ! #Mélanie a réalisé son rêve en présentant la météo ce soir, bravo à elle ! 😀 #melaniepeutlefaire pic.twitter.com/e0HefNN4Wp — France 2 (@France2tv) 14 mars 2017

«Un moment magique de télévision», a commenté un internaute. «Bravo Mélanie on est tous pareil», a écrit un autre, «quand on veut on peut». «Mélanie l'a fait, c'est grâce à vous, on vous remercie 233 000 fois, quelle émission», a tweeté l'association Unapei.

Quelques internautes ont aussi saisi l'occasion pour protester contre les avortements décidés en cas de diagnostic de trisomie 21 pendant la grossesse.

Déjà en 2013, une jeune femme trisomique de 19 ans, Laura Hayoun, avait présenté les titres de la matinale sur BFMTV et réalisé un entretien sur RTL. Marin Gerrier, 12 ans, avait pour sa part participé en tant que rédacteur en chef à la préparation d'une édition de Mon quotidien.

Le mois dernier, Madeline Stuart, une Australienne trisomique de 20 ans, qui avait défilé à New York en septembre 2015, y a présenté sa première collection pendant la Semaine de la Mode.